Бизнес / Торговля и услуги

Минсельхоз вернулся к идее ввести «продуктовую ЕГАИС» для молочных продуктов

Ее отмены больше года добивались Danone и PepsiCo
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев допустил, что молочная продукция все-таки будет включена в систему электронной ветсертификации (ЭВС), сообщила пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на министра. «Сегодня некоторые виды готовой продукции – например, сметана, йогурты, кефир – не подлежат сопровождению ветеринарными документами. В настоящее время мы анализируем ситуацию и рассматриваем возможность возврата к идее включить такую продукцию в систему электронной ветсертификации», – сказал Патрушев.

С 1 июля 2018 г. ветеринарные сопроводительные документы для сырья и готовой продукции оформляются в системе «Меркурий». Ее цель – проследить путь продукции от поля до прилавка, основной идеолог системы – Россельхознадзор. В частности, она позволяет более эффективно выявлять фальсификат, объясняла служба. В системе уже зарегистрировано около 750 000 пользователей, добавил министр.

Сейчас «Меркурий» учитывает всю готовую продукцию животного происхождения, за исключением молочных продуктов в потребительской упаковке. Крупные переработчики молока, в числе которых Danone и PepsiCo, больше года боролись с инициативой использовать ЭВС для молочных продуктов. Cистема несовершенна, продукция не несет ветеринарных рисков, указывали они и предупреждали о возможных перебоях в поставках с началом действия системы. В итоге в последний момент молочную продукцию исключили из перечня продукции, подлежащей ЭВС. В связи с чем государство снова решило вернуться к идее применения ЭВС для молочных продуктов, представитель Минсельхоза не уточнил.

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