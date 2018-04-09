У производителей продуктов есть шанс избежать подключения к аналогу ЕГАИС
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Маркировка продуктов питания может стать альтернативой электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), рассказали «Ведомостям» три человека, близких к компаниям – производителям продуктов питания. Информацию подтвердили федеральный чиновник и участник совещаний на эту тему в правительстве.
С 1 июля все производители животной продукции должны подключиться к системе ЭВС «Меркурий» и перейти на электронный документооборот, т. е. оформлять в ней все ветеринарные сопроводительные документы. Если сейчас соответствующие сопроводительные документы в виде бумажных бланков оформляют только производители сырья, то по новым правилам мера коснется и производителей готовых продуктов, включая молочную (масло, сыр, молоко, йогурт и др.) и мясную (колбасы, сосиски и проч.) продукцию. Цель – проследить путь продуктов от фермы до прилавка, объяснял смысл системы ее основной идеолог Россельхознадзор.
Против введения ЭВС для готовых продуктов выступали переработчики молока – крупные транснациональные компании, такие как Danone и PepsiCo, входящие в Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). Готовая продукция не несет ветеринарных рисков, введение ЭВС грозит перебоями в поставках молочной продукции в магазины, ростом себестоимости производства, подчеркивал председатель правления Союзмолока Андрей Даниленко.
Уговорить Россельхознадзор отказаться от идеи учитывать готовые продукты в системе «Меркурий» так и не удалось: переход на электронные сертификаты, изначально планировавшийся с 1 января 2018 г., удалось перенести лишь на полгода. Зато отношения между службой и производителями обострились. Россельхознадзор усилил контроль за их предприятиями: он обвинил PepsiCo в хакерской атаке с целью шпионажа и обнаружил в продукции Danone и PepsiCo антибиотики.
Вместе с тем чиновники не раз говорили, что планируют расширить перечень маркированных товаров, о распространении системы на верхнюю одежду, блузки, сорочки, духи, колесные диски и фотокамеры в январе сказал Мантуров. Сейчас в России маркируются меховые изделия и действует пилотный проект для лекарств и табака. С июня начнется эксперимент по маркировке драгоценных металлов и камней. Единая система маркировки товаров должна заработать с 2024 г.
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