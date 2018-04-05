Минпромторг предложил ввести маркировку продуктов питания

Статья опубликована в № 4541 от 05.04.2018 под заголовком: Метка от правительства

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Не слишком понятно, как маркировать некоторые виды продукции – например, из мяса DPA / TASS

Письмо с перечнем товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку, Минпромторг послал в правительство в конце марта («Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность сведений подтвердили два федеральных чиновника). Составить перечень в конце февраля поручил первый зампред правительства Игорь Шувалов, сказано в письме.

Перечень сформирован после обсуждения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишет Минпромторг. Представитель министерства в среду не ответил на запрос, представитель Шувалова отказался от комментариев.

В перечень попали самые разнообразные товары: духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция. Обсуждения перечня идут постоянно, предупреждает федеральный чиновник, участвующий в них: это наиболее широкий из предложенных ранее вариантов, окончательного решения правительства нет.

Федеральная налоговая служба (ФНС) перечень в целом поддержала, рассказывает еще один чиновник. Представитель Минфина адресовал вопросы в Минпромторг, Минэкономразвития и ФНС не ответили «Ведомостям».