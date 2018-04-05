Минпромторг предложил ввести маркировку продуктов питания
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Письмо с перечнем товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку, Минпромторг послал в правительство в конце марта («Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность сведений подтвердили два федеральных чиновника). Составить перечень в конце февраля поручил первый зампред правительства Игорь Шувалов, сказано в письме.
Перечень сформирован после обсуждения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишет Минпромторг. Представитель министерства в среду не ответил на запрос, представитель Шувалова отказался от комментариев.
В перечень попали самые разнообразные товары: духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция. Обсуждения перечня идут постоянно, предупреждает федеральный чиновник, участвующий в них: это наиболее широкий из предложенных ранее вариантов, окончательного решения правительства нет.
Федеральная налоговая служба (ФНС) перечень в целом поддержала, рассказывает еще один чиновник. Представитель Минфина адресовал вопросы в Минпромторг, Минэкономразвития и ФНС не ответили «Ведомостям».
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
****** * ****** *********** ******* ******* * ********* ******** ****** ********** ******** * ******* ***** **********; ********* ** ****** ********** * ******** **** *. *** * ****** **** *., ************ ******* ************** * ******** ***** ********. * **** ******** *********** ** ********** *********** ******** * ******. * * ****** ***** ******* * ********, ******, * ***** ******** *********** ********, ************* *** ** ***.
********* ** *** ********, *** ********* ********* ******** ************* *******: * *************** ******* ** ******* ******, ******, *******, ****, ******** ***** * ********** * ****** ****** ********. ****** ******* ********** ******* ****** ********** * **** *.
**** *** ********* ********** – **********, ***** ***** **********, ** ******** ***** ******* *********, * ************** **************** *******, ******* ******** * ******, * ***** ******** ** ********* ******, ************ ****** *********** ********, ****** ******* ********* ***** ********** ***** *** ********* ********. * ******** ****** ******, * ******** ******** ** ********** ***** * * ******* **** ********* *** ****************, ********** **: ***** ****** ***** ***********, ******* – ***** ********* ******** ****** ******* **********.
* ***** **** *. ********** ******** ***** ******** ************* ********** (****), ************* ********** *********** *** ******** ******* ********, ************* «******» * ************ ******** ***** ******* ******** ********** *********. **** ****** ***********, * *********** ****** * *** *********** ********* ******* *********** ******* ** ******** ********** *********** ******** *****, ******* ************* ****: ******* ******** *********** ** ******** ********** ******, ********* ****** *** *****.
*** *********** ***** ******, *********: ***** ******* * **-*****, * ***** *********** – ******* ** ********* *******, ******** **** ** **********.
******* ******** ** ********.
****** ********** * ***** ****** ***** **********, * *********** ** *****************, ************ ************** ******** ********** ************** **********, *********, ******* ******* ***** * ******* **** **********: *********** ********* *******, ******* **** ****** *******, ** ********** *** ***** **********. ******* ********** ******** *** * **********, ******** ***********, ***** ******, ****** ** ********** ************, ****** **********.
** ******* ***-********* ****** ** ************** ********* * **********, **-** ********** **** *** *********** ***** ******* ** **%.
********* ************ *** ********** ** ***** **************** *****, ** *************** *********, ********* * $* ***, ********** ************ ******** ** ***** ****. ***** ***** ** ******* ****** ******* **, ************ ******** ** ******** ******** * ************* ********** ** ***** **** **** *******, *** ********* ************** ********** ********, * ************ ****** * *** *****************.
********* ************ *** ********** ******** – ** *** *** ****, ****** ***-******** ******* **************** ********, *** *******, * ********** ******** ******* ***** ***** **********, *** ******** *** **********, * *** ***** ***** *********** ************. *** ********* ******* ********** ** ***** ****** ******, ****** **.
*************** ********* ************ ****** ********** ****** *********** *********, *** ******** ** ****** ***** ******* *******. **************** *** ********* ********* ************* ********** *** *********** ******* ************, *** ******** ********, ************ ********, ********** **, **** **** ****, *** ****** ***** **** ***********, ***** ******** ** ** ***** ***** ************ * *******. ** * * **** ****** *********** ************ **************** ********* ********* ************* ** ****** *********** ************ ************ (***) *** ****** ******* «********». *** ***** *************** *********** **********. ********** ***** ****** ** ******* «********» * ************* ** * ***** ******** **********, **** *** ***** *********** *** *********, ********** ***********, ***** ********** *********.
********** ************* ***** *********** ***, ******** ************** ******** ************* ***** ************** ****** ***** *****. ******* ***** ******** ** ****, * ***** **** ***** ********** *********** *********, ******* **.
** ****, ***** ****** ****** ********** ****: **************** ********* *** ************ *****, * **** ************ ******** ****, ******** *******. **** *** * * ************ *****, ******* ************** ******** ************* ***** ****** ****** *******. * **** ****** *** ************* * ************ *********, ***** ********, ** ***** ************ ************ *****, ****** ** *** ******, ************** ********** ******** *******, * ************* ******* * **** ********* ***** *******, ************* **.