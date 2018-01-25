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В России летом начнется эксперимент по маркировке обуви Евгений Разумный / Ведомости

В России летом может начаться эксперимент по маркировке обуви специальными знаками и созданию системы прослеживаемости оборота обуви. Проект постановления правительства о старте такого эксперимента опубликован на портале regulation.gov.ru. Тестовая маркировка начнется 1 июня 2018 г. и продлится до 31 декабря 2018 г.

Цель эксперимента - проверить, может ли маркировка помочь борьбе с незаконным ввозом, производством и оборотом обуви в России, а также повысить сбор таможенных и налоговых платежей, сказано в документах. По итогам эксперимента будет решено, целесообразно ли вводить обязательную маркировку обуви в России. В эксперименте будут участвовать производители и импортеры обуви, а также продавцы - на добровольной основе.