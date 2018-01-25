В России летом начнется эксперимент по маркировке обуви
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В России летом может начаться эксперимент по маркировке обуви специальными знаками и созданию системы прослеживаемости оборота обуви. Проект постановления правительства о старте такого эксперимента опубликован на портале regulation.gov.ru. Тестовая маркировка начнется 1 июня 2018 г. и продлится до 31 декабря 2018 г.
Цель эксперимента - проверить, может ли маркировка помочь борьбе с незаконным ввозом, производством и оборотом обуви в России, а также повысить сбор таможенных и налоговых платежей, сказано в документах. По итогам эксперимента будет решено, целесообразно ли вводить обязательную маркировку обуви в России. В эксперименте будут участвовать производители и импортеры обуви, а также продавцы - на добровольной основе.
Какие именно средства идентификации будут использоваться в эксперименте, согласно проекту постановления решит Минпромторг.
Сейчас в России уже работает чипирование меховых изделий и действует пилотный проект по маркировке лекарств с помощью меток DataMatrix; он должен заработать в полном объеме с середины 2018 г. или с начала 2019 г., говорил в конце года министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Чиновники планируют расширять перечень маркированных товаров. Предполагается, что единая системы маркировки товаров заработает с 2024 г., ее оператором станет структура «Ростеха», говорил Мантуров. Минпромторг разработает дорожную карту, которая «обеспечит внедрение системы национальной маркировки к 2024 г. по всей номенклатуре промышленной продукции», указал министр.
Среди других ближайших целей по маркировке, по словам министра, верхняя одежда, блузки, сорочки, туалетная вода, духи, фотокамеры и колесные диски.