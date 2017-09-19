Проект по маркировке сигарет начнется в 2018 году

Статья опубликована в № 4410 от 19.09.2017 под заголовком: В новый год с новой маркировкой

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Представитель Минпромторга отметил, что сейчас идет разработка системы маркировки вместе с представителями табачного бизнеса Е. Егоров / Ведомости

Пилотный проект маркировки сигарет стартует в начале 2018 г. Об этом рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов на форуме общественной организации «Опора России», передал «Интерфакс» и подтвердил представитель вице-премьера. «Мы запустили сейчас пилот по маркировке лекарственных средств. Вот-вот готовы с нового года запустить пилот по маркировке табачных изделий <...> Вместе с полным введением в действие закона о ККТ [контрольно-кассовой технике] маркировка будет распространяться на наиболее чувствительные товары», – заявил Шувалов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, среди них – продукты, лекарства и медизделия, некоторые товары легкой промышленности и др. Что еще относится к ним, представитель Шувалова не ответил: детали в проработке.

Система маркировки сигарет будет эффективна в борьбе с незаконным перетоком сигарет из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наряду с выравниванием акцизов, улучшит налоговое администрирование и позволит легко определять подлинность продукции, рассуждает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев.

Представитель Минпромторга отметил, что сейчас идет разработка системы маркировки вместе с представителями табачного бизнеса. Маркировка обсуждалась с бизнесом, подтвердил вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Сергей Слипченко. Существенная доля нелегальной табачной продукции идет из стран, граничащих с ЕАЭС, напоминает он. За последние годы доля таких сигарет резко выросла.

Правовая база для эксперимента по маркировке и мониторингу оборота табачной продукции в разработке, рассказал «Ведомостям» представитель Минфина. Тип маркировки пока не определен, добавил он: один из вариантов – уже применяемые крупными производителями контрольные идентификационные знаки. Нужна ли для сигарет ЕГАИС, решится после эксперимента, добавил представитель Минфина.

Цель пилотного проекта – разобраться, что нужно для внедрения такой системы, поскольку она может влиять на продуктивность отрасли, говорит руководитель отдела «БАТ Россия» по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями Максим Курганский. По его словам, система должна соответствовать технологическому уровню производства и продаж и не привести к росту цен для потребителей. Оптимально было бы наносить точечный код на табачную продукцию во время производства, считает Слипченко: это позволит отслеживать продукцию по всей цепочке поставок, не скажется на производстве и не приведет к существенному росту цен из-за оборудования.

Представитель Минэкономразвития перенаправил вопросы в аппарат Шувалова.