Правительство хочет ужесточить регулирование рынка пива

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Данные в ЕГАИС сейчас не передают более 1000 предприятий Андрей Махонин / Ведомости

Правительство поручило Минфину представить предложения по введению маркировки и лицензирования производства и оборота пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Об этом говорится в копии протокола совещания зампреда правительства Александра Хлопонина от 15 февраля 2018 г. «Ведомости» ознакомились с документом; его достоверность подтвердили три участника встречи.

По закону в России лицензируются те виды деятельности, которые могут нанести ущерб правам, жизни, здоровью людей, окружающей среде и др., а государство не может регулировать их иначе, кроме как лицензированием, – например, производство, оборот спирта и алкоголя.

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