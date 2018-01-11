Российскому рынку пива поможет чемпионат мира по футболу

Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Пивовары отыграются на чемпионате мира

Во многих странах пиво ассоциируется именно с футболом Roman Kruchinin / AFP

Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом, активизирует потребление пива, отмечается в обзоре Morgan Stanley. Вклад фанатов в потребление пива аналитики инвестбанка оценили в 2%. В итоге за весь 2018 год российский рынок пива вырастет – впервые за 10 лет.

Продажи пива в России падают уже много лет: c 2007 по 2016 г. они сократились на треть до 780,6 млн дал, по данным Росстата. В 2017 г. они снизились еще на 4–5%, оценивает Союз российских пивоваров. Одна из основных причин – усиление регулирования, последнее ограничение – запрет на производство и продажу пива в пластиковой таре свыше 1,5 л. Сказывается и падение реальных доходов населения, отмечает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям «Сан инбев» («дочка» Anheuser-Busch InBev) Ораз Дурдыев. Увеличился акциз, выросли цены, добавляет директор по корпоративным вопросам Heineken Кирилл Болматов.

2018-й действительно может стать годом роста, согласны пивовары с прогнозом Morgan Stanley. Дело прежде всего в отсутствии плохих новостей: с нового года не увеличился акциз, не вводились никакие новые ограничения, радуется Болматов. Существенный вклад внесет безалкогольное пиво – самый перспективный сейчас сегмент, добавляет он. Несмотря на снижение потребления пива, продажи безалкогольного пива в январе – сентябре 2017 г. выросли на 5,6% (данные Союза российских пивоваров). Хотя сам сегмент пока небольшой – в III квартале на него пришлось 1,6% продаж пива.

Поможет и футбол. Как правило, во время чемпионата мира потребление пива в стране проведения увеличивается примерно на 5%, говорит Дурдыев. «В большей степени это связано с устоявшейся культурой потребления в западных странах, потому что пиво всегда ассоциируется именно с футболом», – говорит Дурдыев. Кроме того, чемпионат проводится летом, а это высокий сезон для пивоваров, добавляет менеджер по связям с общественностью и органами власти Efes Rus Павел Филиппов. Пивовары всегда увеличивают маркетинговую активность во время крупных спортивных мероприятий, согласен представитель «Балтики» (входит в Carlsberg Group).

Anheuser-Busch InBev – официальный спонсор чемпионата в категории «Пиво и пивные напитки», напоминает Дурдыев. Это дает право эксклюзивной продажи и рекламы пива на стадионах, фестивалях болельщиков и в радиусе 2 км от стадионов (по контракту это бренды Bud, Bud Alcohol Free, «Клинское»). Поскольку реклама и потребление продукции компании-спонсора будут разрешены во время проведения турнира, внимание потребителей к пиву в целом тоже возрастет, ожидает Филиппов.

Наибольший приток фанатов ожидается из Германии и Англии, это страны с развитой пивной культурой, говорит руководитель бизнес-школы RMA Кирилл Кулаков. Больше всего пива фанаты потребляют в барах, где широко представлено как импортное, так и российское пиво. Специально расширять ассортимент не имеет смысла, считает вице-президент сети спортбаров «Кружка» Галина Костив; основными потребителями все же будут российские фанаты.

В итоге за 2018 г. вместо спада продажи пива могут вырасти на 1%, прогнозирует Филиппов. Учитывая недозагруженность производственных мощностей, пивовары будут готовы удовлетворить спрос в случае его роста, соглашается Болматов.