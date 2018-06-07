Аналог ЕГАИС для молочных продуктов решено заменить маркировкой

Этого больше года добивались крупнейшие переработчики Danone и PepsiCo

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Готовую молочную продукцию решено маркировать метками Data Matrix – на этом настояли производители Екатерина Кузьмина / Ведомости

Готовая молочная продукция будет исключена из учета в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Соответствующий проект приказа Минсельхоза уже опубликован на портале regulation.gov.ru: согласно ему ЭВС не должна касаться молочной продукции в потребительской упаковке.

С 1 июля ЭВС должна была стать обязательной для продукции животного происхождения, причем как для сырья, т. е. сырого молока, мяса, рыбы и проч., так и для переработанной продукции вроде молока в упаковке, кефира, йогуртов, сыров, колбас. Цель системы ЭВС «Меркурий», которую участники рынка сразу окрестили продуктовой ЕГАИС, – проследить путь продукции от поля до прилавка, объяснял основной идеолог системы – Россельхознадзор.