Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: Кефир закодируют

Аналог ЕГАИС для молочных продуктов решено заменить маркировкой

Этого больше года добивались крупнейшие переработчики Danone и PepsiCo
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Готовая молочная продукция будет исключена из учета в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Соответствующий проект приказа Минсельхоза уже опубликован на портале regulation.gov.ru: согласно ему ЭВС не должна касаться молочной продукции в потребительской упаковке.

С 1 июля ЭВС должна была стать обязательной для продукции животного происхождения, причем как для сырья, т. е. сырого молока, мяса, рыбы и проч., так и для переработанной продукции вроде молока в упаковке, кефира, йогуртов, сыров, колбас. Цель системы ЭВС «Меркурий», которую участники рынка сразу окрестили продуктовой ЕГАИС, – проследить путь продукции от поля до прилавка, объяснял основной идеолог системы – Россельхознадзор.

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