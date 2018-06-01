В России начали маркировать продукты по содержанию соли, жира и сахара

Пример маркировки на мороженом от Unilever Екатерина Бурлакова / Ведомости

1 июня стартовал проект добровольной маркировки продуктов питания «Светофор», который инициировал Роспотребнадзор. Первым участником пилотного проекта стала компания ООО «Юнилевер Русь» (российское подразделение международного концерна Unilever), разместившая маркировку на упаковках своего мороженого Ekzo, Carte D’Or и Max. Маркировка информирует о содержании трансжиров, а также о содержании жиров (в том числе насыщенных жирных кислот), соли и добавленного сахара в пересчёте на 100 г продукта. Например, у мороженого Ekzo оказалось низкое содержание жиров, соли и среднее содержание сахара.

Зачем вводится маркировка

Если содержание какого-то вещества в продукте превышено, потребитель должен задуматься, в каких количествах его употреблять, пояснила вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever Ирина Бахтина.

Маркировка не делит продукты на вредные и полезные, поясняет представитель Роспотребнадзора. Она лишь информирует потребителя о том, что он ест. Получив эту информацию, он может самостоятельно решить, как составить здоровый рацион. По данным Роспотребнадзора, россияне потребляют избыточное количество жира, соли и сахара. В 2016 г. правительство утвердило стратегию повышения качества пищевой продукции до 2030 г. Она предусматривает в том числе продвижение принципов здорового питания.

Какое содержание соли, сахара и жиров считается избыточным

Добровольная маркировка предполагает цветовую индикацию на упаковке продуктов: зеленую, желтую и красную - в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом рекомендованных Роспотребнадзором суточных норм потребления этих веществ. Например, рекомендованный ведомством уровень потребления соли - менее 5 г в сутки, добавленного сахара - менее 50 г в сутки (или менее 10% калорийности рациона из расчета 2000 кКал в сутки), жира - менее 65 г в сутки (или менее 30% суточной калорийности), в том числе насыщенных жиров - менее 20 г в сутки (менее 10% суточной калорийности). Избыточным, например, считается содержание более 1,2 г соли в 100 г хлеба и свыше 1,75 г в переработанных мясо- и рыбопродуктах. Превышением нормы считается более 22 г добавленного сахара в твердых продуктах, более 7 г - в жидких продуктах, более 9 г - в кисломолочных и творожных продуктах. Избыточным содержанием жира считается показатель более 18 г в мясопродуктах и более 9 г - в молочных продуктах. Если содержание вещества равно или выше указанного критического значения, то ставится красная маркировка этого сектора, для средних значений устанавливается желтый цвет, для низких - зеленый.

На какие продукты не распространяются рекомендации по маркировке

Рекомендации по цветовой идентификации не распространяются на пищевое сырье, продукты с простым составом - такие как сахар-рафинад, растительное или сливочное масло, сахаристые (шоколадные конфеты, карамель, халва, мармелад, пастилу и др.) и мучные (печенье, вафли, пряники) кондитерские изделия, твердые сыры, воду, пищевые добавки и др.

У проекта добровольной маркировки нет ограничения по времени, производители могут подключиться к нему тогда, когда будут готовы их производственные мощности. Роспотребнадзор рассчитывает, что в дальнейшем такая маркировка станет обязательной и будет включена в требования технических регламентов. Но для этого сначала необходимо согласовать ее с странами-партнерами по ЕАЭС, говорит представитель службы.