Производитель чая Lipton может открыть первые магазины в России



Магазин чая Т2 в Лондоне Stefan Wermuth / Reuters

Unilever, выпускающий от еды и напитков до бытовой химии и косметики, может открыть в России первые магазины. Британско-голландская компания уже ищет партнеров для развития. Об этом рассказал директор по глобальному развитию в Unilever Нил Робертс на конференции MAPIC Russia.

«Unilever выпускает множество брендов, но мы также и ритейлер», – напомнил он. Сейчас, по его словам, у компании в разных странах работают магазины мороженого Magnum, Maison Carte d’Ore, Soft Republic и Ben & Jerry’s, чая Pure Leaf Tea House и Т2, косметики St. Ives Mixing Bar и Dove Boutique и проч. Теперь Unilever ищет партнеров для двух брендов и в России – чая и мороженого, сказал Робертс.

Пока, как он пояснил «Ведомостям», Unilever не определился, какие именно бренды чая и мороженого могут быть использованы для работы в России. «Мы еще на ранней стадии изучения рынка и поиска партнеров», – добавил он. Если решения будут приняты, по его словам, первый магазин может открыться в 2019 г.

Unilever - один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса с выручкой почти $54 млрд в 2017 г. Среди продовольственных брендов в портфеле компании приправы и замороженные продукты Knorr, мороженое Magnum, чай Lipton и др. Помимо продуктов питания Unilever выпускает косметику и бытовую химию, в том числе под брендами Domestos, Persil, Dove, Rexona, Clear.

Последние несколько лет глобальные производители товаров повседневного спроса работают над собственными розничными проектами, чтобы получить прямой выход на потребителя. Так, в 2015 г. Ferrero купил британскую сеть по производству и продаже шоколада Thorntons. Сам Unilever тогда же приобрел итальянскую сеть по продаже джелато Grom. В 2017 г. Unilever запустил сервис в Лондоне совместно со стартапом Quiqup: посетители сайта майонеза Hellmann’s могли выбрать рецепты блюд и заказать доставку ингредиентов.

Кроме того, Unilever активно продвигает свои товары через интернет. В 2015 г. китайское подразделение компании договорилось о партнерстве с Alibaba, целью которого стало наладить поставки китайским потребителям в сельской местности после того, как продажи компании здесь замедлились. Спустя год Unilever наладила сотрудничество и с российской площадкой интернет-гиганта: сейчас на Tmall продается, в частности, продукция под брендом Dove, рассказывал ранее «Ведомостям» менеджер по развитию интернет-торговли Unilever Максим Рогач.

«Раньше наши товары просто лежали на полках [магазинов] и мы не знали, кто покупает их. Сейчас мы знаем покупателей, кто возвращается за покупками, кто увеличивает траты», – так объясняла интерес к собственной рознице Элин Сантос, вице-президент Unilever по маркетингу, в беседе с изданием Marketing Week.