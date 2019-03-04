Вице-премьер Трутнев предложил допустить частников и иностранцев к шельфу

До конца марта правительство подготовит план, как привлекать инвестиции в Арктику и как развивать регион Валерий Матыцин / ТАСС

Зампред правительства Юрий Трутнев обеспокоен недостатком инвестиций в Арктику. Первым шагом к более быстрому развитию региона, заявил он «Интерфаксу», могло бы стать изменение закона о недрах – в той его части, что работать на шельфе России могут только компании с участием государства в 50%. В нынешней версии закона разработка нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе частным компаниям запрещена – ее могут вести только «Роснефть» и «Газпром» и их «дочки».

«За последние годы у нас на [арктическом] шельфе пробурено пять скважин, тогда как в Норвегии – 345, в Великобритании – 99. Разница порядковая», – сетовал Трутнев. Он недавно назначен ответственным за Арктику – премьер Дмитрий Медведев сделал его председателем комиссии по Арктике в конце прошлого года, а в конце февраля президент Владимир Путин расширил полномочия Минвостокразвития (Трутнев курирует его работу) на Арктику и шельф. Российские ведомства до конца марта представят план привлечения инвестиций в Арктику и развития региона, обещал Трутнев.

Предложений о либерализации доступа на арктический шельф в Минприроды не поступало, сообщил представитель министерства. Комментировать заявления Трутнева он отказался, но обещал, что министерство проработает все поручения, если они будут. «Поручения по этому вопросу заморожены, с 2017 г. вопрос [либерализации доступа на арктический шельф] не обсуждается, – говорит представитель Минэнерго. – Отмена ограничений не является панацеей в освоении ресурсов шельфа и уж тем более увеличении добычи и инвестиций в отечественную экономику».

Как развивать арктические проекты, обсуждалось на межведомственном совещании на прошлой неделе, признался «Ведомостям» высокопоставленный чиновник, но конкретных решений принято не было. Сейчас идет активное обсуждение создания СПГ-кластера, ресурсной базой которого станут месторождения полуострова Ямал и Гыданское. В то, что привлечение частных компаний будет эффективно, чиновник верит мало: коммерческим компаниям ставить на баланс запасы, которые не будут разработаны в ближайшие 10 лет, может быть затратно – нужно платить за лицензии, инвестировать в разведочные работы с использованием нынешних технологий. Эти затраты могут быть больше, чем выгода от разработки арктических проектов, сетует он.

«К началу 2017 г. на российском шельфе и в пределах морских акваторий (в том числе на суше) действовало 138 лицензий на поиск и добычу углеводородов. Из них у «Роснефти» было 53 лицензии, у «Газпрома» – 41», – рассказывает собеседник, близкий к Минприроды. В 2015 г. запасы оценивались в 1,69 млрд т нефти и 13,19 трлн куб. м газа, сообщало министерство.

Желание разрабатывать нефтяные месторождения в северных водах России не раз высказывал президент «Лукойла» Вагит Алекперов, по его мнению, права на месторождения надо давать всем. «Лукойл» и Letter One Михаила Фридмана уже участвуют в развитии арктических проектов на шельфе Норвегии, вполне возможно, им мог бы приглянуться и российский шельф, считает директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев. Но насколько выгодной может быть разработка шельфа сейчас – сложный вопрос.

В Арктике можно было бы устроить налоговые каникулы – с обещанием инвесторам не ухудшать несколько лет регуляторные и налоговые условия, продолжал Трутнев: «[Инвестор] должен на годы вперед знать свой налоговый режим, рассчитывая сроки окупаемости».

Важность Арктики для России объясняется тем, что там сосредоточено много разнообразных ресурсов, констатирует политолог Евгений Минченко. «В силу изменения климатических условий в мире эти ресурсы будут становиться постепенно более доступными», – объясняет он.

С политической точки зрения важен Северный морской путь, продолжает Минченко: «Если улучшатся возможности для навигации или усилится ледокольный флот, это создаст альтернативный маршрут доставки из Азии в Европу и наоборот».

Политолог подчеркивает, что маршрут по Северному морскому пути по факту будет контролировать Россия.

«У «Газпрома» половина запасов на суше не вовлечена в разработку, мотивация освоения дорогого шельфа иллюзорная, – говорит Григорьев. – «Роснефть» заинтересована в расширении запасов нефти, но арктический шельф в основном газовый. Нужно начинать осваивать шельф силами российского бизнеса, иностранных партнеров в текущих условиях ждать не стоит». Насколько успешно будет освоение шельфовых участков – вопрос, который будет напрямую зависеть от эффективности госполитики и управления проектами, заключает эксперт.

Единственный работающий в Арктике на шельфе проект – «Приразломное» «Газпром нефти» (заработало в 2013 г.) – добывает 3,2 млн т в год. Пытается разрабатывать шельф с суши и «Роснефть» – на Хатангском месторождении компания пробурила скважину «Ольгинская-1».

Аналитики БКС Кирилл Таченников и АКРА Василий Танурков выражают скепсис, говоря о развитии шельфовых проектов в Арктике при нынешних экономических условиях. Шельф интересен как долгосрочный проект, сейчас добывать там нефть дорого. Даже при нулевых налогах и пошлинах проекты будут работать на грани рентабельности, считает Танурков. Бурение в Арктике дорогое – к примеру, на разведочную скважину «Университетская-1» в Карском море ExxonMobil потратила примерно $1 млрд, напоминает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Сейчас основная проблема – это даже не ограничения на участие в проектах для частных компаний, а санкции», – считает он.

Представители Трутнева и «Роснефти» отказались от комментариев, представители «Лукойла» и «Газпрома» не ответили на вопросы «Ведомостей».

В подготовке статьи участвовали Светлана Бочарова и Ангелина Кречетова