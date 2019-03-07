Санкции не помешали UC Rusal заработать больше
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Третий крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal отчитался за 2018 г., девять месяцев которого компания находилась в санкционном списке минфина США. Американским гражданам было запрещено работать с фигурантами списка, а резиденты других стран за существенные операции в пользу компаний из списка рисковали попасть под вторичные санкции. В результате многие зарубежные компании отказывались от сотрудничества с UC Rusal. Сразу после попадания в санкционный список, по итогам II квартала 2018 г., компания сократила продажи алюминия на 18,9% (до 783 000 т) по сравнению I кварталом, выручка тогда упала на 17,9% , а чистая прибыль – на 25% до $408 млн.
По итогам 2018 г. UC Rusal сократила реализацию первичного алюминия на 7,2% до 3,7 млн т из-за ограничений, связанных с санкциями США. Однако выручка компании за год выросла на 3,1% до $10,3 млрд. EBITDA выросла на 2%, а прибыль – почти на 40% до $1,7 млрд.
Рост цен позволил компании частично компенсировать падение продаж, объяснила на телеконференции директор по финансам UC Rusal Александра Бурико. Из отчета компании следует, что в 2018 г. тонна алюминия на Лондонской бирже металлов стоила на 9,2% больше, чем в 2017 г., – $2110, а цена реализации металла держалась на уровне $2259 за тонну, что на 7,3% выше цены годом ранее.
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