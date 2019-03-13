Абрамович и Абрамов продали акции «Норникеля» западным инвесторам

Статья опубликована в № 4773 от 14.03.2019 под заголовком: «Норникель» хорошо продался

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Максим Стулов / Ведомости

Crispian Investments Ltd. (основные бенефициары – Роман Абрамович и Александр Абрамов) выставила на продажу часть пакета «Норильского никеля». Они собирались продать 1,25% за $430 млн, но книга заявок оказалась переподписана, сообщил организатор сделки – «ВТБ капитал», и разместить удалось 1,7% «Норникеля» – примерно за $551 млн.

До завершения сделки Crispian принадлежит 6,2%.

Это крупнейшее размещение в горно-металлургическом секторе в этом году, передал через представителя Дмитрий Болясников из «ВТБ капитала». По его данным, большая часть заявок поступила из Великобритании – порядка 39%, значительными были и заявки из США и континентальной Европы, на долю российских инвесторов пришлось около 33%.

В сделке не могли участвовать структуры «Интерроса», UC Rusal и их бенефициаров, сказано в материалах к размещению (есть у «Ведомостей»). Гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев объяснил: ограничение обусловлено акционерным соглашением «Норникеля». То же постановил и Высокий суд Лондона, напоминает партнер Legal Consulting Иван Тертычный.