Россия изучает возможность строительства плавучих электростанций мощностью более 250 МВт

Они будут работать на сжиженном газе, электричество с них пойдет на экспорт

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На «Айсберге» спроектирована плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» мощностью 70 МВт Конструкторское бюро «Айсберг»

Конструкторское бюро «Айсберг» (принадлежит Крыловскому государственному научному центру и Объединенной судостроительной корпорации) ищет подрядчика для подготовки технико-экономического обоснования плавучих теплоэлектростанций (ПТЭС) мощностью от 50 до 250 МВт и более. Заявку «Айсберг» разместил на сайте госзакупок 7 марта.

ПТЭС будут работать на сжиженном природном газе, энергия пойдет на экспорт, говорится в конкурсной документации. Водоизмещение плавучих станций мощностью до 60 МВт – около 10 000 т, до 250 МВт – около 40 000 т, более мощных – будет зависеть от площади и параметров платформы. Срок службы ПТЭС – 40 лет.