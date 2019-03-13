Россия изучает возможность строительства плавучих электростанций мощностью более 250 МВт
Они будут работать на сжиженном газе, электричество с них пойдет на экспорт
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На «Айсберге» спроектирована плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» мощностью 70 МВт
Конструкторское бюро «Айсберг»
Конструкторское бюро «Айсберг» (принадлежит Крыловскому государственному научному центру и Объединенной судостроительной корпорации) ищет подрядчика для подготовки технико-экономического обоснования плавучих теплоэлектростанций (ПТЭС) мощностью от 50 до 250 МВт и более. Заявку «Айсберг» разместил на сайте госзакупок 7 марта.
ПТЭС будут работать на сжиженном природном газе, энергия пойдет на экспорт, говорится в конкурсной документации. Водоизмещение плавучих станций мощностью до 60 МВт – около 10 000 т, до 250 МВт – около 40 000 т, более мощных – будет зависеть от площади и параметров платформы. Срок службы ПТЭС – 40 лет.
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