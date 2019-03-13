Минприроды предложило уравнять ставки на воду для ТЭС и АЭС
Это позволит энергетикам сэкономить около 20 млрд рублей, но будут и недовольные, считают эксперты
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Часть энергетиков считает действующий механизм тарификации используемой ими воды несправедливым
Виталий Невар / ТАСС
Минприроды предложило свой вариант решения проблемы высоких ставок для электростанций с прямоточной системой охлаждения. С 2020 г. ставку за водопользование для таких электростанций предлагается сделать единой для всех регионов – 670 руб. за 1000 куб. м. В течение 2021–2025 гг. ставка будет расти в год в среднем на 5%, с 2026 г. – индексироваться на уровень инфляции, следует из законопроекта, подготовленного министерством.
Сейчас для промышленности действует отдельный тариф на воду для каждого водоема, каждый год он увеличивается на 15%. Значение 670 руб. за 1000 куб. м – средний уровень тарифа по России в 2020 г., когда закон начнет действовать, если будет принят.
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