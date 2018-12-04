Минэнерго предлагает на 70% снизить плату за воду для некоторых ТЭС и АЭС
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Рост тарифов на водопользование (+15% ежегодно) заставит энергетиков переходить на менее эффективную и экологичную оборотную систему или закрывать нерентабельные станции. Это, в свою очередь, угрожает снижением поступлений в бюджет и ростом тарифов для конечных потребителей, говорится в проекте доклада министерства, с которым ознакомились «Ведомости». Документ был отправлен в правительство 30 ноября, его подлинность «Ведомостям» подтвердил представитель министерства.
Прямоточные системы водоснабжения используют около 80 российских ТЭС и две АЭС с общей установленной электрической мощностью 49,52 ГВт. Это лишь 26% от общей установленной мощности таких станций в стране, но на них приходится почти 90% (21,7 млрд куб. м) от всего объема воды, используемой энергетиками. В сравнении с аналогичными ТЭС и АЭС с оборотной системой станции с прямоточным охлаждением используют в 20 раз большее количество воды. Размер переплаты на одну станцию может доходить до 500 млн руб. в год, говорится в докладе. Поглощение водой тепла на электростанции не превращает ее в отработанную, объясняет представитель Минэнерго: «Всю использованную воду станции возвращают в водоем абсолютно с теми же химическими свойствами». Платить за нее по общей ставке, как за забранную безвозвратно (сейчас так платят все промышленные потребители. – «Ведомости»), несправедливо, считают энергетики.
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