Бизнес / ТЭК

Минэнерго предлагает на 70% снизить плату за воду для некоторых ТЭС и АЭС

В ведомстве опасаются, что рост водного налога вынудит энергетиков переходить на менее эффективную и экологичную оборотную систему водопользования
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Рост тарифов на водопользование (+15% ежегодно) заставит энергетиков переходить на менее эффективную и экологичную оборотную систему или закрывать нерентабельные станции. Это, в свою очередь, угрожает снижением поступлений в бюджет и ростом тарифов для конечных потребителей, говорится в проекте доклада министерства, с которым ознакомились «Ведомости». Документ был отправлен в правительство 30 ноября, его подлинность «Ведомостям» подтвердил представитель министерства.

Прямоточные системы водоснабжения используют около 80 российских ТЭС и две АЭС с общей установленной электрической мощностью 49,52 ГВт. Это лишь 26% от общей установленной мощности таких станций в стране, но на них приходится почти 90% (21,7 млрд куб. м) от всего объема воды, используемой энергетиками. В сравнении с аналогичными ТЭС и АЭС с оборотной системой станции с прямоточным охлаждением используют в 20 раз большее количество воды. Размер переплаты на одну станцию может доходить до 500 млн руб. в год, говорится в докладе. Поглощение водой тепла на электростанции не превращает ее в отработанную, объясняет представитель Минэнерго: «Всю использованную воду станции возвращают в водоем абсолютно с теми же химическими свойствами». Платить за нее по общей ставке, как за забранную безвозвратно (сейчас так платят все промышленные потребители. – «Ведомости»), несправедливо, считают энергетики.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике