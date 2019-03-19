ФСБ и ФАС провели обыски в офисе топливного трейдера, на которого указала «Роснефть»

Евгений Разумный / Ведомости

Утром во вторник, 19 марта, в офисе крупнейшего в России топливного трейдера «Солид – товарные рынки» прошли обыски, рассказали «Ведомостям» три контрагента компании и подтвердил знакомый топ-менеджеров «Солида». За четыре месяца до того «Роснефть» обвинила «Солид» в рыночном сговоре, который привел к развитию топливного кризиса в России в 2018 г. Тогда за год топливо на АЗС подорожало на 8–9%.

«Роснефть» в ноябре 2018 г. сообщала в пресс-релизе, что «отдельные компании [товарной биржи] (например, «Солид» и аффилированные с ней структуры, созданные бывшим сотрудником биржи) получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах» (точках отгрузки). «Непрозрачная структура ряда биржевых сделок позволяет не раскрывать информацию о сделках, чем и пользуются недобросовестные участники рынка», – отмечала компания. Обвинение прозвучало через несколько дней после того, как правительство зафиксировало цены на бензин на АЗС и на оптовом рынке.

Уже в феврале этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картельном сговоре между трейдерами «Солид – товарные рынки» и «А-ойл» на биржевых торгах СПбМТСБ. Комментировать ход этого дела представитель ФАС отказался. А Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции в отношении «Солида», пишет «Коммерсантъ». Собеседники «Ведомостей» это комментировать отказались.

Обыски напрямую связаны с делом ФАС, утверждают четыре собеседника «Ведомостей». Двое из них уточняют, что проверку проводила ФСБ в сопровождении сотрудников ФАС. Еще один отмечает, что в офисе были также сотрудники СКР. Уже после визита в «Солид» сотрудники ФСБ и СКР провели проверку в центре обработки данных, где хранит данные СПбМТСБ. Из-за этого биржа в середине дня приостановила торги нефтепродуктами, говорит ее представитель. Собеседник «Ведомостей», близкий к ФАС, уверяет, что представителей службы во время обысков в офисе «Солида» не было. Обысками у трейдера занимались следователи СКР в сопровождении оперативников ФСБ, рассказал «Ведомостям» сотрудник одного из правоохранительных органов. «Роснефть» лишь сформулировала позицию о том, что считает действия «Солида» подозрительными, и передала в ФАС, после чего не вмешивалась в процесс, отметил представитель госкомпании, но саму ситуацию с обысками он комментировать отказался.

Представители «Солида» и ФСБ оказались от комментариев, а связаться с представителем СКР не удалось.

За организацию картельного сговора можно получить от штрафа не более 1 млн руб. до 7 лет лишения свободы, комментирует партнер TA Legal Consulting Марат Агабалян. Уголовные санкции по этой статье применяются, если действия нарушителей причинили крупный ущерб организациям, частным лицам или государству либо повлекли получение доходов в крупных размерах. Юрист считает, что именно с этим связано участие в деле правоохранительных органов: ФАС не располагает полномочиями по инициации и ведению уголовных дел, но служба могла в рамках своей проверки выявить основания к возбуждению уголовного дела и указала на это СКР, говорит Агабалян.