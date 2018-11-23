Бизнес / ТЭК

«Роснефть» подала в суд на трейдера

Госкомпания требует с компании «Солид товарные рынки» 36,6 млн рублей
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Госкомпания «Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) – «Солид товарные рынки», следует из карточки дела. Суть претензий не раскрывается, сумма иска — 36,6 млн руб., следует из карточки дела.

Заявление было подано 22 ноября, дело к рассмотрению еще не принято. «Роснефть» в начале недели объявила, что «отдельные компании [товарной биржи] (например, «Солид-товарные рынки» и аффилированные с ней структуры, созданные бывшим сотрудником биржи) получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах». «Непрозрачная структура ряда биржевых сделок позволяет не раскрывать информацию о сделках, чем и пользуются недобросовестные участники рынка», — отмечала компания.

В конце октября «Роснефть» предложила проанализировать прозрачность совершения сделок на бирже с целью исключения манипулирования и совершения сделок с заранее согласованными условиями и заведомо известными участниками, исключив вмешательство в биржевые процессы интересантов.

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