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Статья опубликована в № 4702 от 23.11.2018 под заголовком: Компания недели «Роснефть»

Почему не надо душить спекулянтов

Как «Роснефть» перестала продавать топливо на бирже и получила награду
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«Вчера котов душили, душили...» – рассказывал Полиграф Полиграфович жильцам квартиры профессора Преображенского. Прямо сейчас госкомпания «Роснефть» начала охоту на «всякие мошеннические структуры», «спекулянтов», «жуликов», а также «недобросовестных участников» биржевых торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), которые, «как правило, занимаются перекупкой [нефтепродуктов]», следует из заявлений «Роснефти» и ее представителя Михаила Леонтьева.

«Доля перекупщиков на бирже составляет около 80%», – пишет «Роснефть». Госкомпания в том числе обвинила трейдеров, что они покупают бензин в России и без каких-либо обязательств перед внутренним рынком поставляют его за рубеж, таким образом создают дефицит на внутреннем рынке (в октябре за рубежом топливо было продавать выгодней).

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