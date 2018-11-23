Почему не надо душить спекулянтов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Вчера котов душили, душили...» – рассказывал Полиграф Полиграфович жильцам квартиры профессора Преображенского. Прямо сейчас госкомпания «Роснефть» начала охоту на «всякие мошеннические структуры», «спекулянтов», «жуликов», а также «недобросовестных участников» биржевых торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), которые, «как правило, занимаются перекупкой [нефтепродуктов]», следует из заявлений «Роснефти» и ее представителя Михаила Леонтьева.
«Доля перекупщиков на бирже составляет около 80%», – пишет «Роснефть». Госкомпания в том числе обвинила трейдеров, что они покупают бензин в России и без каких-либо обязательств перед внутренним рынком поставляют его за рубеж, таким образом создают дефицит на внутреннем рынке (в октябре за рубежом топливо было продавать выгодней).
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}