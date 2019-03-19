Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Правительство ускоряет проект «Новатэка»

Строительство СПГ-терминала «Новатэка» на Камчатке начнется через год

Правительство требует от чиновников провести все согласования проекта не позднее конца 2019 года

14 марта распоряжением правительства был утвержден комплексный план реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае». «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили собеседник в аппарате правительства и федеральный чиновник.

План требует от всех ведомств максимально быстро провести все процедуры, необходимые для начала реального строительства. На подготовку всей базовой документации, включая выдачу требований к строительству, подготовку разрешений и заключения технологического аудита инвестпроекта, ответственным ведомствам дано время до конца марта. В этот же срок отдельным актом правительства должны быть официально расширены границы ТОР «Камчатка»: они будут включать в себя часть акватории бухты Бечевинская и земельный участок, где планируется строить терминал.

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