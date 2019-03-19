Строительство СПГ-терминала «Новатэка» на Камчатке начнется через год

Правительство требует от чиновников провести все согласования проекта не позднее конца 2019 года

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Правительство утвердило проект строительства «Морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае» Максим Стулов / Ведомости

14 марта распоряжением правительства был утвержден комплексный план реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае». «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили собеседник в аппарате правительства и федеральный чиновник.

План требует от всех ведомств максимально быстро провести все процедуры, необходимые для начала реального строительства. На подготовку всей базовой документации, включая выдачу требований к строительству, подготовку разрешений и заключения технологического аудита инвестпроекта, ответственным ведомствам дано время до конца марта. В этот же срок отдельным актом правительства должны быть официально расширены границы ТОР «Камчатка»: они будут включать в себя часть акватории бухты Бечевинская и земельный участок, где планируется строить терминал.