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«Новатэк» запускает второй СПГ-завод

Первая отгрузка сжиженного газа с завода в Высоцке ожидается в апреле

«Новатэк» запустил среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке, сообщил финансовый директор компании Марк Джетвей на конференции Ceraweek в Хьюстоне (США). «Мы уже запустили завод, газ поступает на завод», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Сейчас сжиженный газ поступает в резервуар, сообщил топ-менеджер.

«На заводе идут пусконаладочные работы, они займут 3–4 недели», – сообщили «Ведомостям» в «Новатэке». Первая отгрузка СПГ с завода ожидается в апреле, уточнял Джетвей.

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