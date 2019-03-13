«Новатэк» запускает второй СПГ-завод
Первая отгрузка сжиженного газа с завода в Высоцке ожидается в апреле
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Запуск второй очереди планируется в 2021 г., говорится в стратегии «Новатэка»
Евгений Разумный / Ведомости
«Новатэк» запустил среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке, сообщил финансовый директор компании Марк Джетвей на конференции Ceraweek в Хьюстоне (США). «Мы уже запустили завод, газ поступает на завод», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Сейчас сжиженный газ поступает в резервуар, сообщил топ-менеджер.
«На заводе идут пусконаладочные работы, они займут 3–4 недели», – сообщили «Ведомостям» в «Новатэке». Первая отгрузка СПГ с завода ожидается в апреле, уточнял Джетвей.
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