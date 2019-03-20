Бизнес / Транспорт

Минэкономразвития предлагает не заставлять автоконцерны локализовывать все производство

Достаточно и 70% автомобилей, требования к локализации остальных могут быть и мягче

Правительство разрабатывает очередную систему допуска автопроизводителей к господдержке. Минэкономразвития считает, что подписавшие специальные инвестконтракты компании могут выпускать в соответствии с новой системой только 70% автомобилей. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, участвующие в обсуждении новой системы. По их информации, такой подход министерство предлагает применять и к альянсам – компаниям, вместе подписывающим и исполняющим специальный инвестиционный контракт.

Инвестконтракты – замена соглашениям о промышленной сборке. Они заключались еще в 2000-х гг. и скоро истекают, а заключать новые Россия не может – таковы правила Всемирной торговой организации. В новой системе господдержки автопроизводителям нужно будет по определенному графику набирать нужное число баллов – их начисляют за использование локализованных узлов и автокомпонентов. Их список и количество баллов Минэкономразвития и Минпромторг пока обсуждают.

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