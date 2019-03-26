«Уралхим» может построить в Анголе завод по производству удобрений

«Уралхим» рассматривает возможность строительства на севере Анголы завода по производству азотных удобрений Евгений Разумный / Ведомости

«Уралхим» рассматривает возможность строительства на севере Анголы завода по производству азотных удобрений – карбамида и аммиака мощностью свыше 1-1,2 млн т в год. Об этом компания сообщила во вторник, 26 марта, после переговоров владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина с президентом Анголы Жоау Лоуренсу.

Как рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» Мазепин, основной целью его визита в Анголу было заключение договоренностей о прямых поставках продукции «Уралхима» и подконтрольного ему «Уралкалия» на рынок страны. Соответствующее разрешение компании получили. А президент Анголы дополнительно предложил построить завод, рассказал Мазепин. Стандартная стоимость такого предприятия, по его оценкам, составляет $600-700 млн.

«Сейчас порядка 90% удобрений и продуктов питания ввозится в Анголу, – передает пресс-служба «Уралхима» слова Мазепина. – Страна заинтересована в том, чтобы снизить свою зависимость от импорта удобрений, поэтому руководство страны обратилось к нам с предложением сотрудничества». Ангола – крупный производитель нефти, в стране образуется большое количество попутного нефтяного газа, который сейчас не используется для дальнейшей переработки. Ангола заинтересована в создании производства азотных удобрений из этого газа, поясняется в сообщении «Уралхима».

Усиление присутствия на рынке Анголы позволит компании закрепиться на глобальном южноафриканском рынке, сказал Мазепин «России 24». Но Ангола интересна и сама по себе, так как является развитой страной с населением в 20 млн человек и бюджетом в $120-125 млрд. При этом у страны исторически хорошие отношения с Демократической республикой Конго, что позволит «Уралхиму» и «Уралкалию» наладить работу с рынком всей Южной Африки, население которой составляет порядка 100 млн человек, пояснил Мазепин.

Компании Мазепина уже давно работают над укреплением позиций в Африке. В декабре прошлого года Мазепин провел переговоры с президентом Кении Ухуру Кениатой об условиях участия «Уралхима» и «Уралкалия» в тендерах на поставку удобрений сельхозпроизводителям. «Уралкалий» планирует перенаправить на африканский рынок удобрения, предназначавшиеся для Азии. В прошлом году компания объявила об отказе от поставок удобрений в Индию и сокращении – в Китай. Ценообразование на азиатском рынке компания считает несправедливым, неоднократно подчеркивал Мазепин. Тогда же «Уралхим» заявлял, что будет участвовать в приватизации зимбабвийского производителя фосфорных удобрений Chemplex. «Уралхим» рассчитывает на контрольный или на 50%-ный пакет Chemplex.

Африка – высокорискованный, но перспективный рынок, поэтому желание присутствовать на нем российских компаний вполне объяснимо, говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. «Однако, учитывая все еще высокую долговую нагрузку компании, такая агрессивная экспансия «Уралхима» вызывает вопросы. Видимо, у владельца компании оптимистичные взгляды на перспективы рынка удобрений и он готов делать ставку на новые инвестиции», – рассуждает эксперт.