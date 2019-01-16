«Уралхим» претендует на контрольный пакет производителя удобрений из Зимбабве

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Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Уралхим» не заинтересован в роли миноритария – компания согласна на контрольный или на 50%-ный пакет Chemplex, сообщил в среду основный акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин на бизнес-форуме Россия – Зимбабве (здесь и далее его слова переданы «Ведомостям» представителем компании). В приватизации Chemplex будут участвовать 26 компаний, сообщил бизнесмен, но какие именно, не уточнил. Связаться с представителем Chemplex не удалось, сайт компании недоступен.

Chemplex – зимбабвийский производитель фосфорных удобрений. О желании участвовать в его приватизации Мазепин заявлял еще осенью прошлого года, когда посещал Зимбабве: на основе Chemplex «Уралхим» планирует создать в регионе хаб для поставки удобрений.