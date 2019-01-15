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Путин сменил посла России в Центральноафриканской Республике

Российским послом в Центральноафриканской республике (ЦАР) назначен Владимир Титоренко, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале раскрытия правовой информации. Предыдущий руководитель дипмиссии Сергей Лобанов освобожден от должности.

Лобанов был послом России в ЦАР с марта 2011 г., а до этого работал замдиректора департамента безопасности МИД. Титоренко до марта 2012 г. был послом России в Катаре. В ноябре 2011 г. таможенники Катара в аэропорту Дохи попытались отобрать у российской дипмиссии почту, сообщал МИД. Титоренко лично защищал дипломатическую корреспонденцию, таможенники применили к нему физическую силу, в результате чего он получил травмы и перенес три операции по ликвидации разрыва и отслоения сетчатки глаза.

После инцидента МИД объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Катаром. В соответствии с этим решением в марте 2012 г. тогдашний президент Дмитрий Медведев освободил Титоренко от должности посла в Катаре.

С марта 2002 по декабрь 2003 г. Титоренко возглавлял российскую дипмиссию в Ираке, за эвакуацию посольства во время боевых действий был награжден Орденом Мужества. Он стал первым российским послом, получившим эту боевую награду.

В конце июля в ЦАР погибли трое россиян журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они готовили документальный фильм о работе российской «частной военной компании Вагнера» по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского.