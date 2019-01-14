«Алроса» займется добычей алмазов в Зимбабве
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Алроса», крупнейший производитель алмазов в мире, будет развивать в Зимбабве добычу полезных ископаемых на новых месторождениях. Для этого в столице республики, г. Хараре, была учреждена компания Alrosa (Zimbabwe) Limited, сообщил генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов в понедельник, 14 января, по итогам встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Дочерняя компания «Алросы» займется разведкой, поиском и добычей полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий. «Алроса» готова как развивать совместные проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве, так и оказывать поддержку стране в развитии собственной алмазодобывающей промышленности, передает пресс-служба слова Иванова. Инвестиции и направления деятельности компании в Зимбабве будут определены по результатам предварительной работы специалистов «Алросы», которые прибудут в страну в феврале, пояснил представитель компании.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}