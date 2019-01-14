«Алроса» займется добычей алмазов в Зимбабве

Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: «Алроса» едет в Зимбабве

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По данным «Алросы», на Африку приходится 47% мировых запасов алмазов Philimon Bulawayo / Reuters

«Алроса», крупнейший производитель алмазов в мире, будет развивать в Зимбабве добычу полезных ископаемых на новых месторождениях. Для этого в столице республики, г. Хараре, была учреждена компания Alrosa (Zimbabwe) Limited, сообщил генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов в понедельник, 14 января, по итогам встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Дочерняя компания «Алросы» займется разведкой, поиском и добычей полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий. «Алроса» готова как развивать совместные проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве, так и оказывать поддержку стране в развитии собственной алмазодобывающей промышленности, передает пресс-служба слова Иванова. Инвестиции и направления деятельности компании в Зимбабве будут определены по результатам предварительной работы специалистов «Алросы», которые прибудут в страну в феврале, пояснил представитель компании.