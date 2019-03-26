Бизнес / Промышленность

«Совет рынка» выступил против поддержки мусорных ТЭС

Регулятор считает, что вырабатываемую ими электроэнергию должны субсидировать не потребители, а бюджет

«Совет рынка» проанализировал различные технологии обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая мусорные теплоэлектростанции (ТЭС). И пришел к выводу, что они имеют наибольший срок окупаемости и не могут быть реализованы без мер поддержки. Результаты анализа представили на прошлой неделе на заседании наблюдательного совета «Совета рынка». «Ведомости» ознакомились с материалами, их подлинность подтвердил представитель «Совета рынка».

Сейчас в России строится пять мусорных ТЭС – четыре в Московской области общей мощностью 280 МВт и одна в Татарстане – 55 МВт. Проекты реализует «РТ-инвест» Андрея Шипелова и «Ростеха» по программе поддержки генерации на возобновляемых источниках энергии. Она предусматривает возврат инвестиций с гарантированной базовой доходностью 12% через повышенные платежи промышленных потребителей электроэнергии. Предприятия должны быть построены в 2020–2022 гг. Строительство подмосковных станций оценивается в 155 млрд руб., они будут вырабатывать до 2,2 млрд кВт ч в год и смогут ежегодно перерабатывать 2,8 млн т мусора.

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