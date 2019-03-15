Как будет работать новый госоператор отходов
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Проект устава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО), указ о создании которой президент Владимир Путин подписал в январе, а также положения о наблюдательном совете структуры опубликованы на regulation.gov.ru. Правительство должно было утвердить их еще месяц назад. Но еще обсуждается структура новой компании, а также число заместителей ее гендиректора Дениса Буцаева, пока склоняются к 5–7 заместителям, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к РЭО.
Главный по стратегии...
РЭО должен стать ключевым игроком реформы мусорной отрасли. Сейчас в России образуется около 70 млн т бытового мусора, из которых перерабатывается только 5 млн т, остальное отправляется на полигоны, часто незаконные. К 2024 г. доля переработанных бытовых отходов должна увеличиться до 36% и должны быть построены новые мощности для переработки 37,1 млн т отходов, говорится в национальном проекте «Экология». На новую систему обращения с отходами уже перешли 70 регионов – приняли территориальные схемы, из которых должно быть видно, сколько и куда вывозится мусора, как планируется его перерабатывать.
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