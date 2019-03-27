Что нового может дать «Ленте» Алексей Мордашов

Владелец «Северстали» хочет купить сначала 34% акций сети, а затем выставить оферту остальным акционерам

Статья опубликована в № 4783 от 28.03.2019 под заголовком: Алексей Мордашов: упражнение с «Лентой»

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После покупки «Ленты» Мордашовым сеть может выиграть за счет синергии с «Утконосом» Евгений Егоров / Ведомости

Крупнейший акционер сети гипермаркетов «Лента» – TPG Group ведет переговоры о продаже всей своей доли в ритейлере компании Алексея Мордашова «Севергрупп». Об этом «Ведомостям» рассказали инвестиционный банкир, два портфельных инвестора и источник, близкий к одному из инвестиционных банков, знающие о переговорах от разных сторон сделки. Позднее «Лента» подтвердила, что такие переговоры ведутся.

TPG владеет 34,13% в «Ленте». В свободном обращении – 57,22%. Если стороны договорятся, «Севергрупп» выставит оферту всем акционерам и держателям расписок «Ленты», сообщил ритейлер.

На закрытие торгов в Лондоне 26 марта одна расписка «Ленты» стоила $3,33. Таким образом, пакет TPG в «Ленте» может стоить около $547 млн при капитализации ритейлера в $1,6 млрд.