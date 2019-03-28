UC Rusal запустила на полную мощность первую очередь Богучанского алюминиевого завода
Проект готовили к запуску 13 лет
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Ilya Naymushin / REUTERS
В пятницу, 29 марта, первая очередь Богучанского алюминиевого завода запущена для промышленной эксплуатации на проектной мощности, сообщила UC Rusal. Это произошло спустя 13 лет после создания совместного проекта единственного в России производителя алюминия и «Русгидро» – Богучанского электрометаллургического объединения (БЭМО). Он предусматривает строительство Богучанской ГЭС и алюминиевого завода – БоАЗ. Обоими партнеры владеют в равных долях.
В 2012 г. были запущены в эксплуатацию первые гидроагрегаты ГЭС, в 2015 г. станция вышла на проектную мощность в 2997 МВт, тогда же началось производство алюминия на БоАЗе.
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