Бизнес / Промышленность

UC Rusal запустила на полную мощность первую очередь Богучанского алюминиевого завода

Проект готовили к запуску 13 лет

В пятницу, 29 марта, первая очередь Богучанского алюминиевого завода запущена для промышленной эксплуатации на проектной мощности, сообщила UC Rusal. Это произошло спустя 13 лет после создания совместного проекта единственного в России производителя алюминия и «Русгидро» – Богучанского электрометаллургического объединения (БЭМО). Он предусматривает строительство Богучанской ГЭС и алюминиевого завода – БоАЗ. Обоими партнеры владеют в равных долях.

В 2012 г. были запущены в эксплуатацию первые гидроагрегаты ГЭС, в 2015 г. станция вышла на проектную мощность в 2997 МВт, тогда же началось производство алюминия на БоАЗе.

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