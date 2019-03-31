Председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

ТАСС

Совладелица и председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева разбилась на самолете в Германии, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе авиакомпании. Крушение частного самолета – шестиместного Epic E1000 – произошло при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

«Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива», – говорится в сообщении компании.

Филева родилась в Новосибирске, она окончила Новосибирский электротехнический институт и Новосибирский институт народного хозяйства, также она входит в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает ее состояние в $600 млн. Ей было 55 лет.

S7 Group принадлежит Филевой и ее мужу Владиславу Филеву. Это крупнейший частный авиационный холдинг России, в него входят около 15 компаний, крупнейшие из которых – авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Компания занимает второе место по размеру пассажиропотока среди российских авиакомпаний после «Аэрофлота».

Ранее Bild сообщал, что недалеко от аэропорта Эгельсбах разбился небольшой самолет. По данным издания, на борту было три человека, все они погибли. Bild уточнял, что среди погибших могут быть граждане России.