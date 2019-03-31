Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам
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Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок. Один из вариантов – взять деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ). Рассмотреть такую возможность предложено по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева 21 марта. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и человек, видевший протокол совещания у председателя правительства. Представитель Медведева на вопросы «Ведомостей» не ответил.
Два других варианта предусматривают повышение акцизов на мазут и средние дистилляты (полуфабрикаты) или повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников, добавляют собеседники «Ведомостей».
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