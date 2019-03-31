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Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам

Речь идет о 190 млрд рублей, Минфин выступает резко против

Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок. Один из вариантов – взять деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ). Рассмотреть такую возможность предложено по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева 21 марта. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и человек, видевший протокол совещания у председателя правительства. Представитель Медведева на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Два других варианта предусматривают повышение акцизов на мазут и средние дистилляты (полуфабрикаты) или повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников, добавляют собеседники «Ведомостей».

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