Нефтяники согласились заморозить цены на топливо
Вице-премьер Дмитрий Козак уговорил их не менять мелкооптовые цены до июля
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Евгений Разумный / Ведомости
Во вторник нефтяные компании согласились на предложение вице-премьера Дмитрия Козака заморозить цены на топливо до июля, об этом сказал и сам Козак, и два участника правительственного совещания, на котором обсуждался этот вопрос.
В правительство приехали гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, совладелец нефтяной компании «Нефтегазхолдинг» Эдуард Худайнатов, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров, представители «Татнефти», «Лукойла» и других нефтяных компаний.
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