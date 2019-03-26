Бизнес / ТЭК

Нефтяники согласились заморозить цены на топливо

Вице-премьер Дмитрий Козак уговорил их не менять мелкооптовые цены до июля

Во вторник нефтяные компании согласились на предложение вице-премьера Дмитрия Козака заморозить цены на топливо до июля, об этом сказал и сам Козак, и два участника правительственного совещания, на котором обсуждался этот вопрос.

В правительство приехали гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, совладелец нефтяной компании «Нефтегазхолдинг» Эдуард Худайнатов, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров, представители «Татнефти», «Лукойла» и других нефтяных компаний.

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