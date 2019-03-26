ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России
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Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его словам, с начала года бензин подорожал на 0,83%, дизельное топливо – на 0,91%. Голомолзин отметил, что с начала года были созданы запасы бензина и дизеля. Они на 10% и 30% соответственно превышают запасы начала прошлого года. Тогда цена на бензин и дизель за весну выросла на 8–9%, правительству пришлось предпринимать срочные меры для стабилизации ситуации как в рознице, так и на оптовом рынке.
Сегодня Козак должен уговорить нефтяные компании переподписать соглашения с ФАС и Минэнерго до июля 2019 г. о сдерживании мелкооптовых цен на бензин и дизтопливо.
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