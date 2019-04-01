«Роснефть» может создать арктический кластер

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Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера. К 2030 г. он может обеспечить добычу до 100 млн т нефти в год, сообщил в понедельник, 1 апреля, главный исполнительный директор нефтяной компании Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В кластер войдут проекты компании в Арктическом регионе, а также уже разрабатываемые Ванкорское и прилегающие к нему месторождения в Красноярском крае. «При подтверждении ресурсной базы в создаваемый кластер могут войти также и активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги», – приводятся слова Сечина на сайте kremlin.ru. Предполагается, что в арктический кластер войдет и совместная с британской ВР компания «Ермак Нефтегаз», которая владеет лицензиями в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

У «Роснефти» 28 лицензий на арктическом шельфе, но добычу там компания не ведет. В 2014 г. она и ExxonMobil сообщили об успешно пробуренной скважине в Карском море на месторождении «Победа». Но из-за санкций против России американская компания была вынуждена прекратить работу с «Роснефтью». «В Карском море, в районе «Победы», очень дорогое и очень тяжелое бурение на сегодняшний день. Тем не менее все равно надо будет пробурить как минимум еще две скважины, чтобы понять дальнейшие перспективы. Мы пока не рассматриваем вопрос о его консервации. Но и особой активности, наверное, в ближайшее время по проекту не будет», – говорил в декабре 2018 г. министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин (цитата по «Интерфаксу»).