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Сечин назвал «Роснефть» крупнейшим налогоплательщиком России

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал нефтяную компанию «налогоплательщиком номер один» в России (расшифровку их встречи опубликовала пресс-служба Кремля). В 2018 г. «Роснефть», по его словам, заплатила налоги в консолидированный бюджет в размере 4 трлн руб.

Сумма инвестиций по сравнению с 2017 г. выросла на 1,5% и достигла 936 млрд руб., добавил Сечин. Он рассказал президенту, что чистая прибыль «Роснефти» увеличилась за год в 2,5 раза и составила почти 550 млрд руб. «Акционерам было перечислено 225 млрд руб. чистой прибыли», — уточнил Сечин. «Таким образом, «Роснефть» вошла в десятку мировых топ-лидеров нефтегазовой отрасли. Это единственная российская компания, которая в этом рейтинге сейчас находится», — заключил он.

Ранее Сечин неоднократно называл «Роснефть» крупнейшим налогоплательщиком в России, в том числе на встречах с руководством страны. Сам президент также отмечал высокие налоговые поступления в бюджет со стороны компании. В феврале на встрече с премьером Дмитрием Медведевым Сечин сообщил, что компания подтвердила статус, заплатив почти в полтора раза больше налогов по результатам 2018 г., чем годом ранее, и достигла рекорда по этому показателю за свою историю.

Руководитель «Роснефти» также подчеркивал, что «Роснефть» платит намного больше налогов, чем «Газпром», объясняя это несправедливой разницей в налогообложении нефтяной и газовой отраслей страны. В 2013 г. Сечин «поспорил» на эту тему с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Последний говорил, что крупнейший налогоплательщик в России — «Газпром». По итогам 2012 г. общая сумма налоговых платежей газовой монополии составила 1,9 трлн руб., а «Роснефти» — всего 1,7 трлн руб., уточнял Миллер. Сечин же заявлял, что именно его компания является крупнейшим налогоплательщиком в стране.