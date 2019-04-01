Совладелец компании «Прогресс»: «Наш успех напрямую связан с тем, как сильно родители доверяют бренду «Фрутоняня»

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Тони Майер, председатель совета директоров компании «Прогресс» Евгений Разумный / Ведомости

Последние почти 25 лет Тони Майера в России знают куда больше, чем на родине, в Ирландии. Своим успехом ему обязаны многие известные компании. Среди них Coca-Cola, заводы которой он открывал в 1990-х по всей стране, «Вимм-билль-данн» (ВБД), который под руководством Майера достиг таких высот, что американская PepsiCo согласилась отдать за него небывалые для российского несырьевого рынка $5,4 млрд. После той нашумевшей сделки, ставшей для PepsiCo крупнейшей за пределами североамериканского рынка, Майера позвали работать в «Прогресс» – производителя детского питания «Фрутоняня», в то время четвертого по выручке на российском рынке.

Тогда, в 2012 г., липецкая компания испытывала непростые времена: за два года до этого скоропостижно скончался ее основатель и идеолог Юрий Борцов – над ее будущим нависла неопределенность. Еще при жизни Борцова его семья, как основной владелец «Прогресса», хотела продать бизнес. Наиболее вероятным претендентом газета «Коммерсантъ» называла швейцарскую Nestle, но стороны не договорились о цене. С тех пор «Прогресс» так и оставался не проданным иностранцам – вместо этого компания закрепила за собой звание лидера отрасли и продолжала наращивать выручку, а вместе с ней и акционерную стоимость. Майер по-прежнему уверяет, что акционеры пока не планируют продавать компанию: стратегия «Прогресса» предусматривает миллиардные инвестиции в ближайшие годы.

У Майера есть и собственный бизнес. Он крупнейший акционер сети пекарен «Хлеб насущный» и «Филипповъ». Хотя поначалу это была, по его словам, вполне «безобидная» инвестиция. А потом, говорит Майер, увлекся и теперь «просто наслаждается». В прошлом году он создал СП с польским ресторанным холдингом AmRest, с которым сеть должна вырасти вдвое – почти до сотни заведений.

Тони Майер председатель совета директоров компании «Прогресс» Родился в 1956 г. в графстве Керри, Ирландия. Окончил Национальный университет Ирландии по специальности «бизнес-менеджмент»

1978 начал работать в ирландском подразделении Coca-Cola Bottlers, в 1994 г. возглавил Coca-Cola Bottlers в Румынии, в 1996 г. стал исполнительным директором Coca-Cola Molino Beverages Russia, в 2000 г. – региональным исполнительным директором Coca-Cola HBC

2006 главный исполнительный директор «Вимм-билль-данн продукты питания»

2012 — по настоящее время председатель совета директоров «Прогресса»

2014 руководил крупным ритейлером «О’кей». Покинул компанию весной 2015 г.

– По оценкам отраслевых аналитиков, рынок детского питания не пострадал и, несмотря на кризис, продолжал расти: на детях не экономят. Это действительно так?

– Категория детского питания определенно очень жизнеспособная, потому что речь идет об очень чувствительной категории потребителей – от новорожденных до детей первых лет жизни. Мы пережили много кризисов в России и в будущем, может быть, увидим еще не один. Но каждый раз, когда покупатели вынуждены затягивать пояса, они никогда не экономят на детях.

– Как минимум последние пять лет российская компания остается крупнейшим производителем детского питания в стране – в отличие, например, от молочной отрасли, где лидерство принадлежит иностранным компаниям. В чем секрет?

– Мы удерживаем лидирующие позиции уже много лет, а наша доля рынка в 1,5 раза больше доли рынка нашего ближайшего конкурента. «Прогресс» инвестировал серьезные средства в производственные мощности и выпустил на рынок большое количество новых продуктов. В нашем портфеле много инновационных решений, как, например, мультизлаки с молоком. За счет этого продукта мы создали совершенно новую категорию, а в 2018 г. этот инновационный продукт был приобретен родителями в России свыше 100 млн раз.

Среди всех производителей детского питания в России у «Прогресса» самая широкая линейка продукции, поэтому родители всегда могут найти именно то, что требуется их ребенку. Конечно, способность создавать востребованные новые продукты зависит от нескольких факторов. Я уже упомянул значимые инвестиции, но, может быть, еще важнее, что наш успех напрямую связан с тем, насколько сильно родители доверяют бренду «Фрутоняня», а также с той талантливой командой единомышленников, которые понимают требования рынка лучше, чем кто-либо другой в России.

– Как долго работает в «Прогрессе» среднестатистический сотрудник?

– Некоторые работают тут по 10–15 лет. Наш директор по маркетингу пять лет в компании, операционный директор – почти семь, столько же – руководитель финансов.

– Вы предпочитаете выращивать кадры внутри или ключевые топ-менеджеры пришли из других компаний?

– У нас есть сотрудники, которые пришли из других компаний, есть те, кто строил свои карьеры внутри «Прогресса». Наши люди растут каждый день, и я в том числе. Я думаю... мне хотелось бы на это надеяться, что люди в нашей компании учатся чему-то каждый день. Как команда мы очень слажены и успешны в том, что касается нашего подхода к собственному росту и развитию. В бизнесе всегда нужно быть готовым к вызовам, невозможно почивать на лаврах и довольствоваться достижениями вчерашнего дня.

– Как вам удается поддерживать это состояние у команды?

– Думаю, это внутренняя культура. Удивительно, но здесь продолжается та же история, что была в «Вимм-билль-данне». Когда я пришел туда, нашими основными конкурентами были крупнейшие транснациональные компании, но спустя несколько лет нам удалось существенно нарастить узнаваемость наших брендов, а вместе с этим и долю рынка, и рентабельность бизнеса. Я думаю, причина в том, что нам приходится каждый день сражаться с глобальными игроками за место в сердце нашего потребителя и мы одерживаем победу, потому что лучше других понимаем российского покупателя. Кроме того, принимаемые нами решения по выводу на рынок нового продукта или размера инвестиций не требуют одобрения в далекой штаб-квартире.

За последние четыре года мы вложили свыше 5 млрд руб. в развитие компании, и все это на фоне непрекращающегося кризиса в стране, про который не перестают говорить СМИ. Лично я никогда не видел кризисы так, как подают их медиа. Так что это все о культуре, о скорости и в целом об образе жизни. Мы абсолютно точно хотим, чтобы наша компания продолжала расти, выпускать продукты, лучшие в своем роде, и, как следствие, улучшать жизнь наших покупателей. Сейчас люди намного больше заняты, мамы позже уходят в декрет и раньше из него возвращаются, поэтому потребность в здоровом готовом питании [для своих детей] у них из года в год только возрастает. Именно для удобства наших потребителей мы в ноябре 2018 г. запустили в линейке «Фрутоняни» овощной суп. В России очень любят суп, уступая в этом разве что китайцам. Уверен, у этого сегмента очень большое будущее.

Сельхозпроизводители добились прогресса

– Ваш непосредственный конкурент, «Сады Придонья» из Волгоградской области, основным своим конкурентным преимуществом называет собственные сады и земельные наделы, где компания сама выращивает овощи, фрукты и даже ягоды. Таким образом они гарантируют потребителю качество от поля до прилавка. Интересен ли вам агробизнес?