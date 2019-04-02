Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4787 от 03.04.2019 под заголовком: В цену топлива включен премьер

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

Потребуется вмешательство Дмитрия Медведева

10 крупнейших нефтяных компаний в октябре 2018 г. подписали с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашения, в которых зафиксировали мелкооптовые цены на бензины Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо (зимнее и летнее) до апреля 2019 г. В конце марта премьер Дмитрий Медведев и его заместитель, куратор нефтяной отрасли Дмитрий Козак пообещали продлить соглашения с нефтяниками еще на квартал. Но сделать это до конца марта им не удалось – Минэнерго и ФАС не представили нефтяным компаниям проекты соглашений ни на прошлой неделе, ни на этой, рассказали «Ведомостям» три нефтяника и подтвердили два чиновника. Но все собеседники подчеркнули, что цены ни в оптовом, ни в розничном сегментах не растут и расти не будут. «Магия», – описал происходящее один из чиновников.

Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации. Это соответствует предыдущим договоренностям: в январе цены на АЗС можно было поднять на 1,7% в связи с ростом НДС, а каждый следующий месяц – не более чем на 0,33%.

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Комментарии
bogdanov7080
05:11 03.04.2019
Конкурентоспособность и снижение себестоимости российской продукции не входит в интересы правящего оккупационного режима. Поэтому у нас и цена литра соляры сопоставима с ценами в США, где уровень жизни выше в 2 раза: https://ru.globalpetrolprices.com/diesel_prices/
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