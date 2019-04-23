«Северсталь» будет продавать большую часть продукции в онлайне
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В 2018 г. «Северсталь» Алексея Мордашова вдвое увеличила продажи стальной продукции через онлайн-площадку в России и СНГ – примерно до 2,5 млн т. Это соответствует примерно 30% продаж. К 2023 г. компания планирует еще раз удвоить этот показатель – теперь до 50–60%, рассказал «Ведомостям» начальник управления по электронной коммерции «Северстали» Виктор Романовский.
Интернет-магазин «Северстали» существует уже три года. Инвестиции в создание онлайн-площадки Романовский не раскрывает. «Северсталь» намерена продавать свою продукцию напрямую компаниям малого и среднего бизнеса. Раньше мелкий и средний бизнес работал через менеджеров дистрибуционной сети «Северстали». Но увеличение продаж таким клиентам потребовало бы пропорционального роста штата сотрудников. «Тогда было принято стратегическое решение – часть мелких и средних заказов перевести в онлайн: увеличить клиентскую базу, не увеличивая затраты на их обслуживание», – говорит Романовский.
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