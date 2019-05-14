«Газпром» рекомендует повысить дивиденды в 1,5 раза

Евгений Разумный / Ведомости

Правление «Газпрома» пересмотрело рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 г. Если 11 апреля менеджмент предложил выплатить 10,43 руб. на акцию, или 246,9 млрд руб., то теперь эти показатели выросли в 1,5 раза до 16,61 руб. на акцию (393,2 млрд руб.). Это в два с лишним раза выше, чем по итогам 2017 г., сообщил сегодня, 14 мая, «Газпром». Эту рекомендацию еще должен рассмотреть совет директоров, после чего она будет вынесена на утверждение собранием акционеров 28 июня.

Акции «Газпрома» на этой новости выстрелили за считанные минуты. По состоянию на 16.20 мск рост составил на 8,83%. Капитализация «Газпрома» увеличилась до 4,3 трлн руб. Это позволило компании снова выйти на третье место по капитализации в России, опередив «Лукойл» (3,9 трлн руб.). А спустя два часа «Газпром» переместился на второе место, обогнав «Роснефть». По состоянию на 18.20 мск акции крупнейшего производителя газа в России подорожали на 16,93%, капитализация достигла 4,497 трлн руб. Бумаги «Роснефти» прибавляли лишь 0,73%, а капитализация госкомпании составила 4,463 трлн руб. Самым дорогим эмитентом России является Сбербанк с капитализацией 5,1 трлн руб.

Компания не объясняет, почему правление изменило свое решение. Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос «Ведомостей».

Согласно принятой в 2015 г. дивидендной политике «Газпром» обязуется платить от 17,5 до 35% чистой прибыли по РСБУ. Чистая прибыль компании по российским стандартам отчетности в 2018 г. составила 933 млрд руб. Первая рекомендация соответствовала дивидендной политике, так как предусматривала выплату акционерам 26% прибыли. Но вот сегодняшняя уже выходит за ее рамки – 42%.

Впрочем, Минфин настаивает, чтобы все госкомпании отдавали акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО. «Газпром» ни разу не выполнял это требование. Невыплаты требуемых дивидендов Минфин уже дважды компенсировал повышением налога на добычу полезных ископаемых для компании. Предложенная правлением новая сумма дивидендов составляет около 27% чистой прибыли по МСФО за 2018 г. (прежняя была 17%).