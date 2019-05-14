Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4812 от 15.05.2019 под заголовком: «Газпром» обменял дивиденды на налоги

«Газпром» и Минфин достигли компромисса в споре о дивидендах

Компания увеличит их вдвое по сравнению с прошлым годом, а правительство может отказаться от повышения НДПИ

Правление «Газпрома» пересмотрело рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 г. Если 11 апреля менеджмент предложил выплатить 10,43 руб. на акцию, или 246,9 млрд руб., то теперь эти показатели выросли в 1,5 раза до 16,61 руб. на акцию (393,2 млрд руб.). Это более чем в 2 раза выше, чем по итогам 2017 г., сообщил 14 мая «Газпром». Рекомендацию еще должен рассмотреть совет директоров, после чего она будет вынесена на утверждение собранием акционеров 28 июня.

Старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук не припомнят, чтобы менеджмент крупных компаний менял свою же рекомендацию по размеру дивидендов. «Это необычно», – соглашается собеседник «Ведомостей» в крупном инвестбанке. Представитель «Газпрома» не стал отвечать, почему так произошло.

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Комментарии
malligor
12:04 15.05.2019
В соответствии со ст. 56 Налогового кодекса "нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить индивидуального характера, а льготы по федеральным налогам и сборам устанавливаются и отменяются настоящим Кодексом". Так что "пониженный НДПИ" взамен на "повышенные дивиденды" в России права на существование не имеет. Не на базаре чай! Это же касается запросов Роснефти по преференциям на Приобское и Самотлор. Там либо НДД (глава 25.4 НК РФ) - если участки недр попадают в указанные координаты, либо НДПИ (глава 26 НК РФ). Что касается рекомендации правления Газпрома о выплате повышенных дивидендов, то вкупе с распространяемой информацией (в том числе Ведомостями) о перспективах понижения НДПИ это генерировало рост акций аж на 16%. Финансовый, не создающий прибавочного продукта сектор, обладая инсайдерской информацией, снял сливки в размере, сопоставимом с дивидендами ПАО! Так что и волки сыты, и овцы целы... Только вот в реальный сектор экономики эти деньги не пойдут, и на улучшение российского благосостояния работать не будут. А Правление Газпрома - орган исполнительный, отвечает за текущую деятельность, и его рекомендации юридических последствий не влекут. Юридическое значение в соответствии с 208-ФЗ будет иметь решение совета директоров, посмотрим, что они скажут. Может тогда на инсайде волки еще столько же заработают... а овцы... да что овцы... эх. А вообще, в цивилизованном государстве такого рода информационные "операции" подлежат изучению компетентными органами, в том числе спецслужбами, на предмет манипулирования рынком!
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