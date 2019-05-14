«Газпром» и Минфин достигли компромисса в споре о дивидендах
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Правление «Газпрома» пересмотрело рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 г. Если 11 апреля менеджмент предложил выплатить 10,43 руб. на акцию, или 246,9 млрд руб., то теперь эти показатели выросли в 1,5 раза до 16,61 руб. на акцию (393,2 млрд руб.). Это более чем в 2 раза выше, чем по итогам 2017 г., сообщил 14 мая «Газпром». Рекомендацию еще должен рассмотреть совет директоров, после чего она будет вынесена на утверждение собранием акционеров 28 июня.
Старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук не припомнят, чтобы менеджмент крупных компаний менял свою же рекомендацию по размеру дивидендов. «Это необычно», – соглашается собеседник «Ведомостей» в крупном инвестбанке. Представитель «Газпрома» не стал отвечать, почему так произошло.
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