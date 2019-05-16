Мордашов собрал контрольный пакет в ритейлере «Лента»

Доля владения «Севергрупп» в «Ленте» в результате покупок акций у миноритариев преодолела 50% Евгений Разумный / Ведомости

«Севергрупп» Алексея Мордашова получила контроль в ритейлере «Лента»: компания сообщила о достижении доли более 50%.

«Севергрупп» 30 апреля завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития. После этого компания Мордашова объявила, что на тех же условиях готова выкупить доли и миноритариев ритейлера. Одна глобальная депозитарная расписка «Ленты» оценена в $3,6 за штуку, одна акция – в $18. Это предложение должно было действовать до 21 мая. Но так как доля владения «Севергрупп» в «Ленте» в результате покупок акций у миноритариев преодолела 50%, то теперь программа выкупа бумаг будет действовать до 4 июня, говорится в сообщении «Ленты» и «Севергрупп».

Все 100% «Ленты», исходя из параметров предложения «Севергрупп», оценены примерно в $1,75 млрд, говорится в тексте оферты. Цена покупки предполагает премию около 8,11% к цене расписки «Ленты» на закрытие торгов на Лондонской фондовой бирже 26 марта 2019 г. – последний торговый день перед объявлением о сделке «Севергрупп» по покупке ритейлера. К средневзвешенной цене расписки «Ленты» за шесть месяцев к 26 марта премия составляет около 9,76%.

Представители нового основного акционера «Ленты» несколько раз сообщали, что рассчитывают на сохранение публичного статуса «Ленты» после сделки. «Наша цель – вместе с менеджментом привести «Ленту» к позиции безусловного лидера отрасли с точки зрения лояльности клиентов через создание уникального предложения», – цитируются в сообщении «Севергрупп» слова Мордашова.