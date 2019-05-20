Антипинский НПЗ подал на банкротство

Теперь претенденты на крупнейший независимый НПЗ в России смогут купить актив только в ходе конкурсного производства

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода. Эту информацию подтвердил представитель суда. Причина банкротства – НПЗ не может платить по долгам и текущим кредитам.

В конце апреля завод через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу продал 1020 т дизельного топлива, получил деньги, но не смог в срок поставить покупателям товар на $730 000. Общая задолженность перед банками оценивается в $5 млрд, крупнейший кредитор – Сбербанк, на него приходится около $3 млрд, говорят три собеседника «Ведомостей», близкие к предприятию.

«Основная задача для руководства Антипинского НПЗ – сохранить рабочие места и обеспечить социальные выплаты даже в ходе процедуры банкротства», – сказал гендиректор завода Максим Андриасов. Как он планирует сделать это в условиях банкротства, он не уточняет.

По словам Андриасова, предприятие пришло к банкротству из-за действий покупателей продукции компании: «Большинство сделок было заключено еще до моего назначения в ноябре 2018 г. по off-take контрактам. В начале этого года покупатели отказались от предоплат за продукцию Антипинского НПЗ, а именно эти предоплаты должны были пополнить оборотный капитал для закупок нефти». «К сожалению, в 2019 г. ряд трейдеров, включая VTB Commodities Trading («дочка» ВТБ), нарушили договоренности и прекратили предоставление авансов, что привело к уменьшению количества закупаемой нефти и, как следствие, остановке завода 26 апреля на рециркуляцию», – отмечает представитель Антипинского НПЗ.

В конце апреля VTB Commodities Trading подала в Высокий суд Лондона иск, в котором требовала заморозить активы Антипинского НПЗ на сумму 225 млн евро, и суд требование удовлетворил.

Представитель ВТБ отмечает, что «заявления представителя Антипинского НПЗ не соответствуют действительности и намеренно вводят в заблуждение. ВТБ прекратил финансовую поддержку завода в связи с тем, что Антипинский НПЗ в течение нескольких месяцев не выполнял контрактные обязательства. Более того, ВТБ произвел авансовые платежи в адрес завода за покупку нефтепродуктов, которые Антипинский НПЗ продал третьим сторонам и, нарушив договоренности с ВТБ, не осуществил поставку этого груза банку».

Действия VTB Commodities Trading привели к невозможности каких-либо иных вариантов оздоровления предприятия, кроме как банкротство, сказал представитель Сбербанка.

Антипинский НПЗ может перерабатывать до 9 млн т нефти в год, в основном предприятие закупало нефть у «Сургутнефтегаза», говорят собеседник «Ведомостей», близкий к заводу, и два трейдера нефти и нефтепродуктов. Куда «Сургутнефтегаз» перенаправил потоки нефти после остановки предприятия, представитель компании не говорит. В 2018 г. компания произвела 5,9 млн т нефтепродуктов, большая часть – 2,1 млн т – это дизельное топливо, напоминает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. «Большая часть продукции компании – 5 млн т – отправилась за рубеж, производство в I квартале 2019 г. было всего 850 000 т. Один из вариантов сохранить рабочие места – снова запустить завод, но использовать, например, давальческую схему, при которой предприятие будет работать на чужом сырье за небольшую маржу», – рассуждает Ежов.

«При банкротстве завод не будет продаваться единым имущественным комплексом», – говорит сотрудник одного из кредиторов Антипинского НПЗ. Если начнется процедура банкротства, деятельность предприятия будет остановлена минимум на два года, считает он. Ничего производить не получится: нефтяные компании не будут поставлять банкротному заводу нефть без предоплаты, рассуждает собеседник «Ведомостей».