Польша может получить российскую чистую нефть в июне

Российская сторона представила на переговорах в Варшаве план, который должен привести к восстановлению поставок кондиционной нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» pern

Российская сторона представила на переговорах в Варшаве план, который должен привести к восстановлению поставок кондиционной нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» 9–10 июня, рассказал ТАСС вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. В переговорах участвовали польская Pern (оператор польского участка нефтепровода «Дружба»), польские нефтепереработчики Orlen и Lotos, а также «Транснефть», «Роснефть» и «Газпром нефть», пишет агентство.

По словам Андронова, «коллегам [представленный российской стороной] план понравился. Они взяли короткое время на его рассмотрение».

Кто конкретно представил план и в чем конкретно он заключается, Андронов не уточнил. Представитель «Транснефти» не ответил на вопросы «Ведомостей». Поставки в Польшу будут восстановлены 9 июня при условии признания претензий польских и германских нефтепереработчиков, говорится в сообщении Pern. К кому они адресованы и в чем они заключаются, в сообщении не уточняется, а представители Pern, Orlen и Lotos не ответили на вопросы «Ведомостей».

«В то же время российская сторона обязалась, что к 1 июля все нитки трубопровода «Дружба» будут очищены, это означает, что никакая дополнительная партия загрязненной нефти не пойдет в Польшу», – пишет компания. Принятые решения означают, что польская система трубопроводов будет полностью очищена в течение пяти месяцев, отмечает компания.

В прошлое воскресенье министр энергетики России Александр Новак говорил, что прокачка в Польшу может начаться 20 мая. Но она так и не началась. Первоначальный план предусматривал, что прокачка чистой нефти начнется 16 мая, говорил «Ведомостям» чиновник из министерства энергетики одной из европейских стран. Но «польские коллеги вдруг захотели узнать, какой будет скидка», сообщил в прошлую среду курирующий нефтяную отрасль вице-премьер Дмитрий Козак. Именно этим Козак объяснил необходимость переговоров в Варшаве в минувший четверг.

Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российские поставщики нефти допустили большие ошибки, поставив загрязненную нефть, и должны выплатить за это компенсации. Сумму он не называл. В польской части трубы «Дружбы» осталось около 200 000–400 000 т загрязненной хлорорганикой нефти и нет плана, как с ней обходиться, знает европейский чиновник.

Одновременно с совещанием в Варшаве прошла встреча вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко и Козака в Москве. По итогам стороны приняли дорожную карту по замещению на территории Белоруссии российской нефти, содержащей хлорорганику, сообщает агентство «БелТА». «Карта согласована белорусской и российской сторонами», – цитирует представителя «Белнефтехима» агентство. «Благодаря конструктивной позиции Белоруссии по восстановлению поставок в западном направлении удалось компенсировать не совсем последовательные действия польских партнеров по устранению последствий инцидента», – отметил представитель Козака. По его словам, освобождение трубопровода от грязной нефти до границы с Польшей будет произведено Белоруссией и Россией без участия польской стороны. Таким образом, вся загрязненная хлорорганикой нефть не будет проталкиваться дальше по трубе в нефтехранилища Польши.

«Сейчас очевидно, что на полное восстановление системы уйдет больше времени, чем предполагалось изначально», – говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Очень вероятно, что вопрос компенсаций придется решать не только с белорусской стороной, но и с восточноевропейскими контрагентами, в том числе Венгрией и Польшей. И пока неясно, кто и в какой мере будет нести за это ответственность и покрывать ущерб, – считает Маринченко. – В числе пострадавших от хлорорганики в трубе «Дружбы» – «Транснефть» и, вероятно, российские нефтяные компании, некоторые из которых по итогам мая покажут снижение добычи».

«Но ситуация для Западной Европы выглядит не очень критично», – говорит аналитик АКРА Василий Танурков. «Поставки на германские заводы можно организовать и через местные порты и при необходимости по железной дороге. К тому же внушительные 90-дневные запасы на НПЗ в Германии позволяют не сильно снижать загрузку мощностей предприятий», – говорит он. Танурков сказал, что финансовый эффект для польских, белорусских и немецких НПЗ, безусловно, будет, но какой конкретно – он посчитать затруднился.

Загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть попала на белорусский НПЗ в Мозыре (принадлежит «Белнефтехиму») 19 апреля по трубопроводу «Дружба». Допустимые нормы содержания хлорорганики были превышены в несколько десятков раз. По ГОСТу в нефти допускается содержание дихлорэтана на 10 ppm, а в загрязненной нефти оно превышало в среднем 150–180 ppm, а сначала и вовсе 300 ppm. 24 апреля Польша и ряд других стран прекратили прокачку российской нефти.-