Цены на Brent выросли из-за загрязнения нефти в «Дружбе»

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Katja Buchholz/Getty Images

Проблемы с доставкой российской нефти в Европу из-за остановки прокачки по трубопроводу «Дружба» спровоцировали опасения дефицита. Это отразилось на ценах на нефть, пишет The Wall Street Journal: в последние дни премия к цене нефти с немедленной поставкой составляет около $1 по сравнению с ценой поставки через месяц.

Сильная разница в ценах и у биржевых инструментов на нефть Brent. Ближайший торгующийся контракт, июльский фьючерс, по итогам торгов во вторник, 21 мая, стоил $72,18, а фьючерс с поставкой в январе 2020 г. – $68,7 за баррель (разница – $3,48).