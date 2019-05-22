Бизнес / ТЭК

Цены на Brent выросли из-за загрязнения нефти в «Дружбе»

Европейские покупатели вынуждены платить премию за немедленную поставку

Проблемы с доставкой российской нефти в Европу из-за остановки прокачки по трубопроводу «Дружба» спровоцировали опасения дефицита. Это отразилось на ценах на нефть, пишет The Wall Street Journal: в последние дни премия к цене нефти с немедленной поставкой составляет около $1 по сравнению с ценой поставки через месяц.

Сильная разница в ценах и у биржевых инструментов на нефть Brent. Ближайший торгующийся контракт, июльский фьючерс, по итогам торгов во вторник, 21 мая, стоил $72,18, а фьючерс с поставкой в январе 2020 г. – $68,7 за баррель (разница – $3,48).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике