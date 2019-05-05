Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: «Дружба» стала чистой

Мощность экспортного нефтепровода «Дружба» снижена на треть

Таковы последствия попадания в нее загрязненной нефти, проблемы есть и в российском порту Усть-Луга

4 мая очищенная от дихлорэтана нефть дошла из России до хранилищ под Мозырем и в понедельник, 6 мая, поступит на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), говорится в сообщении госкомпании «Белнефтехим». Минэнерго России это подтверждает. Кроме того, оно обещает до 7 мая очистить загрязненную нефть, ушедшую в российский порт Усть-Луга. Ранее о проблемах на этом направлении ничего не сообщалось.

Некачественная нефть поступила на Мозырский НПЗ 19 апреля. Спустя несколько дней прокачку российской нефти остановили Белоруссия, Украина, Польша и Словакия. Возобновлять прокачку российской нефти по «Дружбе» страны-транзитеры пока не планируют.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике