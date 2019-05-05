Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: «Дружба» стала чистой
Мощность экспортного нефтепровода «Дружба» снижена на треть
Таковы последствия попадания в нее загрязненной нефти, проблемы есть и в российском порту Усть-Луга
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«Транснефть» очистила от дихлорэтана экспортный нефтепровод «Дружба»
Gettyimages
4 мая очищенная от дихлорэтана нефть дошла из России до хранилищ под Мозырем и в понедельник, 6 мая, поступит на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), говорится в сообщении госкомпании «Белнефтехим». Минэнерго России это подтверждает. Кроме того, оно обещает до 7 мая очистить загрязненную нефть, ушедшую в российский порт Усть-Луга. Ранее о проблемах на этом направлении ничего не сообщалось.
Некачественная нефть поступила на Мозырский НПЗ 19 апреля. Спустя несколько дней прокачку российской нефти остановили Белоруссия, Украина, Польша и Словакия. Возобновлять прокачку российской нефти по «Дружбе» страны-транзитеры пока не планируют.
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