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Нефтепровод «Дружба» не работает из-за Польши и Германии

Прокачку нельзя начать – Германия еще не понимает, куда деть загрязненную нефть

Россия в понедельник планирует начать прокачку кондиционной нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу, говорил в воскресенье министр энергетики Александр Новак: «У нас идет нормализация процесса в соответствии с дорожной картой. Сейчас идет большая работа в этом направлении с нашими европейскими партнерами».

Но прокачка не началась и не начнется минимум до четверга, рассказали «Ведомостям» собеседник в минэнерго одной из европейских стран, человек, близкий к контрагенту «Транснефти», и российский чиновник. «Белоруссия по договоренности с «Транснефтью» готова возобновить прокачку в направлении Украины и Польши. Пока прокачки нет ни в одну сторону, ни в другую», – заявил представитель «Белнефтехима».

Причина – Польша не согласовала параметры прокачки, знают собеседники «Ведомостей», два российских чиновника и собеседник в «Белнефтехиме». По какой причине Польша отказывается согласовывать транзит нефти, собеседники «Ведомостей» не говорят. Один из них предполагает, что дело может быть в компенсации, которую Польша собирается попросить.

Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российские поставщики нефти допустили большие ошибки, поставив загрязненную нефть, и должны выплатить за это компенсации. Сумму он не называл. Представитель PERN (польский транзитер нефти) и польского министерства энергетики не ответили на вопросы «Ведомостей».

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Комментарии
niksav2010.saveljev
19:48 21.05.2019
Это сколько же убытков и кто за это ответит?Тема опасная для журналистского расследования, кто рискнет?
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