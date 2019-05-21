Нефтепровод «Дружба» не работает из-за Польши и Германии
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Россия в понедельник планирует начать прокачку кондиционной нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу, говорил в воскресенье министр энергетики Александр Новак: «У нас идет нормализация процесса в соответствии с дорожной картой. Сейчас идет большая работа в этом направлении с нашими европейскими партнерами».
Но прокачка не началась и не начнется минимум до четверга, рассказали «Ведомостям» собеседник в минэнерго одной из европейских стран, человек, близкий к контрагенту «Транснефти», и российский чиновник. «Белоруссия по договоренности с «Транснефтью» готова возобновить прокачку в направлении Украины и Польши. Пока прокачки нет ни в одну сторону, ни в другую», – заявил представитель «Белнефтехима».
Причина – Польша не согласовала параметры прокачки, знают собеседники «Ведомостей», два российских чиновника и собеседник в «Белнефтехиме». По какой причине Польша отказывается согласовывать транзит нефти, собеседники «Ведомостей» не говорят. Один из них предполагает, что дело может быть в компенсации, которую Польша собирается попросить.
Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российские поставщики нефти допустили большие ошибки, поставив загрязненную нефть, и должны выплатить за это компенсации. Сумму он не называл. Представитель PERN (польский транзитер нефти) и польского министерства энергетики не ответили на вопросы «Ведомостей».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}