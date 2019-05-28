РЖД предложила изменить тарифы для металлургов

Андрей Гордеев / Ведомости

Российские железные дороги (РЖД) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) скорректировать тарифы Прейскуранта 10-01, чтобы защититься от рисков, связанных с высокой долей перевозок низкодоходных грузов. На первом этапе монополия предлагает перевести руду и концентраты железные, кокс во второй тарифный класс с одновременным переводом черных металлов во второй тарифный класс с применением дополнительного коэффициента 1,52.

Это следует из апрельского письма РЖД в ФАС за подписью первого заместителя гендиректора РЖД Вадима Михайлова. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его содержание подтвердил федеральный чиновник и два источника, близкие к крупным грузоотправителям. Представители РЖД и ФАС отказались комментировать переписку.

Грузы, перевозимые по железной дороге, делятся на три тарифных класса. Грузы первого класса (уголь, железная руда, щебень, необработанная древесина и пр.) перевозятся по заниженному тарифу, второго класса (нефть и нефтепродукты, зерно, удобрения и пр.) — по себестоимости, третьего класса (стальные болванки, сплавы цветных металлов в болванках, алюминий и пр.) — по повышенному тарифу, для компенсации убытков от перевозки грузов первого класса. По данным «Infoline-аналитики», доля низкодоходных грузов в 2018 г. составила 57%, среднедоходных — 30%, высокодоходных — 13%.

Из-за высокой доли перевозок низкодоходных грузов в последние годы происходит отставание темпов роста доходной ставки от темпов роста индексации тарифов, говорится в письме РЖД. Например, в 2018 г. при индексации тарифов на 5,4% рост доходной ставки составил 2,3%. Из-за этого существуют риски снижения финансовой устойчивости компании, предупреждает РЖД в письме.

В 2018 г. чистая прибыль РЖД по МФСО сократилась почти в четыре раза – с 139,7 млрд до 35,4 млрд руб. при росте выручки на 7,2% до 2,41 трлн руб.

Погрузка на сети РЖД выросла на 2,2% до 1,29 млрд т, включая 116,75 млн т железной и марганцевой руды (рост на 5,7%) и 78,1 млн т черных металлов (+7%).

По сути, РЖД предлагает провести маневр для металлургов, комментирует федеральный чиновник: повысить стоимости перевозки сырья и снизить — готовой продукции, на которую до 2025 г. действует экспортная надбавка. Но тариф на сырье вырастет больше, чем снизится тариф на готовую сталь, замечает источник, близкий к одному из крупных грузоотправителей: «И на этой дельте РЖД планирует заработать».

«Повышение тарифов на перевозки руды и кокса при одновременном снижении тарифов на перевозку металлопродукции в целом должен позитивно сказаться на доходах РЖД», — соглашается гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В сегменте перевозок руды и кокса альтернатива железной дороге фактически отсутствует, а по металлопродукции у РЖД есть потенциал переориентировать часть грузопотоков с автомобильного транспорта, поясняет он.

Влияние на металлургов будет сильно зависеть от географической распределенности месторождений руды, замечает источник в крупном грузоотправителе. Но он тоже считает, что уменьшение стоимости перевозки стали скорее всего не компенсирует растущие затраты на перевозку сырья.

РЖД привычно нарушает распоряжение правительства о запрете повышения тарифов на отдельные грузы до 2025 г., и каждый квартал просит дополнительных надбавок, возмущен собеседник «Ведомостей» в крупной операторской компании. «Госмонополия просит поднять тарифы, хотя скорость грузоперевозок снижается два последних года», — говорит он. От новых тарифов пострадают все потребители и производители железной руды, чугуна и коксующегося угля, уверен собеседник. По его мнению, единственными металлургами, кому очередное изменение тарифов выгодно — те, у кого установлены электросталеплавильные печи и сырьем для них является лом.

Для металлургических компаний такое изменение тарифов окажется «крайне не комфортным», говорит и Бурмистров. И дело не только в росте транспортных расходов, отмечает он: «Резко ухудшится возможность прогнозировать транспортные расходы в среднесрочной перспективе из-за возможного перемещения грузов между классами и отмены понижающих тарифных коэффициентов».

Для российских металлургических холдингов, которые являются крупными экспортерами, «критически важна возможность эффективно управлять логистическими расходами в рамках долгосрочных контрактов», указывает эксперт. «Важным элементом для этого является прогнозируемость тарифной системы на железных дорогах, которая казалось бы была сформирована после принятия ФАС решения об индексации по схеме «инфляция минус», — отмечает Бурмистров. — Однако уже индексация на 2019 г. преподнесла грузоотправителям и операторам ряд сюрпризов, а предложения по перемещению грузов в другие тарифные классы фактически представляет собой шаг к отказу от Прейскуранта 10-01».

Представители «Северстали», НЛМК, Evraz, СУЭК, «Мечела» от комментариев отказались. Представитель УГМК не ответил на запрос «Ведомостей».