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РЖД может выплатить государству дивиденды имуществом

РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами, сообщают РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Представитель Росимущества подтвердил РБК, что такой вопрос прорабатывается.

РЖД выплатит имуществом около 20 млрд руб. дивидендов на обыкновенные акции, по привилегированным акциям будут денежные дивиденды, рассказали собеседники «Коммерсанта». Компания передаст государству пассажирские вагоны на 12 млрд руб., а также здания, занимаемые полицией и прокуратурой, на 7 млрд руб. и несколько активов в Сочи на 1 млрд руб.

Эти вагоны впоследствии будут переданы государством ФГУП «Крымская железная дорога», а РЖД таким образом избежит риска оказаться под санкциями, когда их обнаружат на полуострове, пояснил собеседник РБК.

РЖД должна направлять на дивиденды 50% прибыли. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2018 г. составила 18 млрд руб., по МСФО – 35,4 млрд руб. В октябре прошлого года правительство разрешило РЖД выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям имуществом.