Антимонопольная служба внесла в правительство законопроект о регулировании тарифов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Спустя три года после ликвидации Федеральной службы по тарифам и передачи ее функций Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ФАС разработала новый единый закон о тарифах. На прошлой неделе его согласованная версия была внесена в правительство, говорится в письме замруководителя ФАС Сергея Пузыревского («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил федеральный чиновник). Прошлая версия проекта подверглась критике как бизнеса, так и чиновников, сообщал «Коммерсантъ».
Цель проекта – унифицировать разрозненные правила регулирования цен (тарифов) в разных отраслях. Законопроект подробно описывает установление тарифов, при этом приоритет предлагается отдать методу сравнительного анализа, т. е. сравнению расходов компаний на регулируемый вид деятельности в аналогичной сфере, а также рынках взаимозаменяемых товаров. Тариф должен учитывать амортизацию основных средств. Сейчас такого источника собственных средств для финансирования инвестпрограмм у большинства предприятий нет, говорит представитель ФАС. Сами тарифы ФАС предлагает принимать на пять лет (сейчас они ежегодно пересматриваются), а также дать право местным властям и предприятиям оспаривать тариф и ввести госконтроль за ними, предоставив представителям регулирующего органа право беспрепятственно получать информацию от госорганов, местных властей и субъектов естественных монополий.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}