Антимонопольная служба внесла в правительство законопроект о регулировании тарифов

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Руководителю ФАС Игорю Артемьеву пока не удалось убедить бизнес в пользе единого закона о тарифах Евгений Разумный / Ведомости

Спустя три года после ликвидации Федеральной службы по тарифам и передачи ее функций Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ФАС разработала новый единый закон о тарифах. На прошлой неделе его согласованная версия была внесена в правительство, говорится в письме замруководителя ФАС Сергея Пузыревского («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил федеральный чиновник). Прошлая версия проекта подверглась критике как бизнеса, так и чиновников, сообщал «Коммерсантъ».

Цель проекта – унифицировать разрозненные правила регулирования цен (тарифов) в разных отраслях. Законопроект подробно описывает установление тарифов, при этом приоритет предлагается отдать методу сравнительного анализа, т. е. сравнению расходов компаний на регулируемый вид деятельности в аналогичной сфере, а также рынках взаимозаменяемых товаров. Тариф должен учитывать амортизацию основных средств. Сейчас такого источника собственных средств для финансирования инвестпрограмм у большинства предприятий нет, говорит представитель ФАС. Сами тарифы ФАС предлагает принимать на пять лет (сейчас они ежегодно пересматриваются), а также дать право местным властям и предприятиям оспаривать тариф и ввести госконтроль за ними, предоставив представителям регулирующего органа право беспрепятственно получать информацию от госорганов, местных властей и субъектов естественных монополий.